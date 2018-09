Heimisches Trio startet in Saison

Mit Calden/Ahnatal, Hofgeismar/Grebenstein und Reinhardswald sind drei Teams in der Bezirksoberliga

+ Wer steht am Ende der Saison besser da? Reinhardswald, von links David Steffens , Friedrich Brandau und Henning Albrecht oder die HSG Ahnatal/Calden (14 Kai Sommerlade, 23 Nils Brücker). Foto: zhj

Hofgeismar. Am heutigen Samstag fällt der Startschuss zur neuen Saison in der Handball-Bezirksoberliga. Von den heimischen Vereinen sind die HSG Wesertal in die Landesliga aufgestiegen und die zweite Mannschaft der SHG Hofgeismar/Grebenstein II musste trotz des sportlich erreichten Ligaerhalts in die Bezirksliga A absteigen, weil die Erste aus der Landesliga abgestiegen ist. Die Frage: Wie sieht es beim heimischen Trio aus?