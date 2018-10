HSC Landwehrhagen gewinnt Handball-Thriller gegen Eintracht Baunatal IV

Landwehrhagen. In einem wahren Handball-Thriller hat der HSC Landwehrhagen in der Bezirksliga B einen 28:27 (13:14)-Sieg gegen den GSV Eintracht Baunatal IV eingefahren.

In einer äußerst spannenden Partie überzeugte das junge HSC-Team gegen den erfahrenen GSV mit einer starken Abwehr, viel Kampfgeist, schnellem Spielaufbau und guten Kombinationen in der Offensive – sehr zur Freude der Zuschauer.

Nur in den ersten Minuten hatten die Gastgeber Probleme. Doch der HSC ließ sich auch von einem Drei-Tore-Rückstand nicht beirren und nutze technische Fehler in der Offensive der Gäste zu Gegenstößen. So war der Rückstand schnell aufgeholt. Hüseyin Gürleyen gelang der Anschlusstreffer zum 9:10 und Eric Schneider glich zum 10:10 in der 20. Minute aus.

Doch damit gab sich der HSC nicht zufrieden. Mit drei weiteren Toren in Folge zum 13:10 zeigten die Gastgeber den Baunatalern, wo der Hammer hängt. Eine Auszeit brachte die Gäste wieder in die Spur. Mit zwei verwandelten Siebenmetern ging die Eintracht sogar noch mit einer hauchdünnen Führung in die Kabine.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein nervenaufreibendes Duell. HSC-Torhüter Dominik Natge brachte die Gäste nun an den Rand der Verzweiflung. In der 58. Minute traf Neuzugang Maximilian Friedrich per Siebenmeter zum 28:27 und Natge parierte die letzte Chance der Gäste. „Wir haben heute klasse Handball gespielt, so wie ich es mir vorstelle. Eine tolle Mannschaftsleistung mit Kampfgeist in der jeder alles gegeben hat“ sagte HSC-Trainer Andreas Abe.

Auch Gäste-Coach Robin Führer zollte Landwehrhagen Respekt: „Der HSC ist gewachsen und hat eine tolle Mannschaft mit viel Potenzial“.

HSC Landwehrhagen: Natge – Friedrich 9/2, Krybus 6, Schlitzberger 6, Haeder 3, Hübner 2, Scheider 1, Gürleyen 1, Lindner, Willenweber, Gabel Schindler, Trott, Grob, Groß.

Von Michael Frankfurth (zmf)