Ederbergland prüft den Spitzenreiter in Battenberg

Hanbdall-Bezirksoberliga, Frauen

Er vertritt Trainer Achim Scholz (rechts) in den kommenden beiden Wochen: Mario Wehner.

Frankenberg. Schwierige Aufgabe für die Handballerinnen der HSG Ederbergland: Am Samstag ab 15.30 Uhr erwartet das Team von Trainer Achim Scholz in Battenberg in der Bezirksoberliga den Tabellenführer HSG Lohfelden/Vollmarshausen.