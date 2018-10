Probleme mit dem Schlusslicht

Hofgeismar. Siege konnten die SHG Hofgeismar/Grebenstein und Reinhardswald am Wochenende einfahren. Der dritte heimische Vertreter in der Handball-Bezirksobeliga, die HSG Ahnatal/Calden verlor hingegen das Verfolgerduell bei Eintracht Baunatal II.

Anlaufprobleme

Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim - Hofgeismar/Grebenstein 28:35 (13:16). Die SHG Hofgeismar/Grebenstein feierte mit dem 35:28-Erfolg bei der HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim. Es war jedoch ein eher schwaches Spiel zweier ersatzgeschwächter Mannschaften.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die mit 4:1 führten und die Führung bis zum 9:8 hielten. Zweimal Christopher Gerhold per Siebenmeter und Jan Kurban drehten danach den Rückstand in eine 11:9-Führung. Diese bauten die Gäste bis auf 16:11 aus. Insgesamt viele technische Fehler und schlechte Abschlüsse ließen den Vorletzten auf 13:16 verkürzen.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die HSG, bei der der Ex-SHGler Martin Lambrecht fünf Tore erzielte, immer wieder auf zwei bis drei Tore herankommen. So fiel die Entscheidung erst zwischen der 52. und 56. Minute, als die SHG durch die Tore in Folge auf 32:26 wegzog. Die HSG verkürzte noch einmal auf 28:32, bevor Henrik Schröder, Hannes Lüdicke und Kurban den 35:28-Endstand herstellten.

SHG: Erdmann - Lüdicke (4), Schröder (6), Kurth (2), Köster (1), Kramski (4), Kurban (5), Pötter, Svanks (4), Gerhold (8/4), P. Lielischkies (1).

Sieg in der Schlussphase

Reinhardswald - Waldau 29:26 (12:11). Das Spiel der HSG Reinhardswald gegen den Tuspo Waldau hat die Gastgeber einige Nerven gekostet, ehe der hart erkämpfte 29:26-Heimsieg feststand.

Für die mit wieder vollem Kader angetretenen Reinhardswälder begann das Spiel zäh. Im Abschluss waren sie nicht konsequent genug oder zielten zu ungenau, sodass es nach sieben Minuten erst 3:3 stand. Der Letzte Waldau hielt gut dagegen und konnte nach einem zwischenzeitlichen 7:10-Rückstand ausgleichen. Mit einer knappen 12:11-Führung ging es trotz vorhandener Abschlussschwächen in die Pause.

Auch die zweite Hälfte blieb ausgeglichen. Waldau konnte sogar mit 18:16 in Führung gehen. Erst nach einer Auszeit lief es bei der HSG besser. Vorne spielten die Gastgeber nun zielstrebiger und mit klügeren Aktionen und hinten entschärfte Dennis Kaufmann mehrere Bälle. So schafften die Reinhardswälder schnell den Ausgleich, konnten sich aber erst in der 54. Minute auf 24:21 etwas absetzen. Zweimal Dominik Heib und zweimal David Steffens erhöhten in den Schlussminuten auf 29:24. Den Gästen blieb danach nur noch Ergebniskosmetik.

Reinhardswald: Kaufmann, Weifenbach - Brandau, Dettmar (3), Steffens (6), H. Albrecht (4/1), F. Albrecht (2), Marv. Simon (1), Lange, Konze (3), Kwiatkowski (4), Vetterlein, Köster (4), Heib (2/1).

Bittere Niederlage

Eintracht Baunatal II - Ahnatal/Calden 27:24 (13:14). Im Verfolgerduell beim GSV Eintracht Baunatal II musste die HSG Ahnatal/Calden eine bittere 24:27-Niederlage einstecken. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten fehlte es bei den Gästen in Abwehr und Angriff an Konzentration und an der nötigen Ruhe. Viele Einzelaktionen und vorschnelle Abschlüsse führten zu Tempogegenstößen der Großenritter. Dennoch ging die lange Zeit zurückliegende HSG mit einer knappen 14:13-Führung in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit nahm bis zur 46. Minute einen ähnlichen Verlauf wie die erste. Ahnatal/Calden lag mit 22:20 knapp in Front. Danach kam der Einbruch auf Seiten der HSG. Die Vorgaben von Trainer Stefan Hermenau wurden nicht mehr umgesetzt und die Zahl der technischen Fehler häufte sich. So drehte die Eintracht mit fünf Toren in Folge zum 25:22 sechs Minuten vor Schluss das Spiel. Mit dem Tor zum 27:23 in der 58. Minute war das Spiel endgültig entschieden.

Ahnatal/Calden: Krümmel, Ledderhose - Sommerlade (6), Most (5/4), Bier (4), Pächer (3),, Sostmann (3), Dietzsch (2), Sonntag (1). (zmw)