Reinhardswald verliert Spiel bei Fuldatal/W. II

Die ersatzgeschwächt angetretene HSG Reinhardswald hat ihr Spiel bei der HSG Fuldatal/Wolfsanger II mit 22:26 (12:11) verloren. Nach einem zerfahrenen Beginn mit technischen Fehlern auf beiden Seiten führten die Gäste zunächst mit 4:2, ehe sie mit 4:6 in Rückstand gerieten. Dazu sah Dominik Heib in der 13. Minute wegen des Verhinderns einer klaren Torchance Rot. Dennoch konnten die Reinhardswälder kurz vor der Pause durch zwei Treffer von Fabian Albrecht mit 12:11 in Führung gehen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erwischten die Gastgeber den etwas besseren Start und glichen zum 13:13 aus. Danach ging Reinhardswald mit 16:14 und 18:16 in Front. In der Schlussviertelstunde machte sich bei ihnen jedoch ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Dazu kassierten die Gäste in einer robust geführten Partie mehrere, ihrer Meinung nach teilweise umstrittene Zeitstrafen. So drehten die Gastgeber den Rückstand in eine knappe 21:20-Führung, die sie bis zum 26:22 ausbauten. Reinhardswald: Haupt, Twele - Brandau, Dettmar, Steffens (4), Niemeier (3), H. Albrecht (6/1), F. Albrecht (5), Heib, Reuse (2), Kwiatkowski (2). (zmw)