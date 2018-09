Kann HSG Platz drei wiederholen?

Hofgeismar. Wie im Vorjahr gehen mit der HSG Reinhardswald, der HSG Wesertal II und der SHG Hofgeismar/Grebenstein wieder drei Mannschaften in die Saison in der Frauenhandball-Bezirksoberliga. So sieht es bei den Mannschaften aus.

HSG Reinhardswald

Die HSG Reinhardswald, die in der vergangenen Saison Dritte wurde, geht mit einer nur geringfügig veränderten Mannschaft in die Saison. Die HSG verlassen haben aus privaten Gründen Tanja Wagner und Kira Köster, die zur HSG Wesertal II gewechselt ist. Aus der eigenen Jugend aufgerückt ist Antonia Chudiegiewicz. Allerdings verlief die Vorbereitung eher durchwachsen, weil durch Urlaub, Verletzungen und Schichtarbeit häufig Spielerinnen im Training und in den Testspielen fehlten. HSG-Trainer Jörn Fülling zählt die Baunataler Vereine Eintracht und HSG zu den Aufstiegsfavoriten und will in einer stärkeren und ausgeglicheneren Liga einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen. Am Sonntag (18 Uhr) sollen in der Trendelburger Halle gegen die HSG Fuldatal/Wolfsanger die ersten Punkte eingefahren werden.

HSG Wesertal II

Die HSG Wesertal II will auch in ihrer dritten Saison die Liga halten. Zwar sind Torhüterin Laura Aßhauer und Rückraumspielerin Joleyn Martin in die Erste aufgerückt, doch mit vier Spielerinnen aus der eigenen Jugend, Kira Köster (Reinhardswald) sowie N. Schilke (Marburg) hat sich die Mannschaft in der Breite verstärkt, was in der Vorsaison häufig ein Manko war. Zum Auftakt muss die HSG II zum Aufsteiger TSG Wilhelmshöhe (Samstag, 16 Uhr).

Hofgeismar/Grebenstein

Ohne einen Punkt schloss die SHG Hofgeismar/Grebenstein nach einem fast kompletten personellen Umbruch die letzte Saison ab, blieb aber dennoch in der Liga. Gleich zum Auftakt kommt am Sonntag (16 Uhr) die HSG Zwehren/Kassel in die Grebensteiner Kreissporthalle, die sich nach dem sportlichen Klassenerhalt freiwillig aus der Oberliga zurückgezogen hat. Gegen diesen, sich zwar im Umbruch befindenden, aber zum Favoritenkreis zählenden Gegner wird sich zeigen, ob die SHG diesmal konkurrenzfähiger sein wird. Der Kader ist der Gleiche geblieben und durch die zurückgekehrte Schindewolf ergänzt. Die Erfahrung aus der Vorsaison sollte die nun eingespielte Mannschaft helfen, eine bessere Rolle zu spielen.

