Reinhardswald knapper Derby-Sieger

Traf zweimal in der Schlussphase: Chris Seitz von der HSG Reinhardswald. Archv--Foto: mrß

Hofgeismar. Die HSG Wesertal II hat das Derby der Frauenhandball-Bezirksoberliga gegen die HSG Reinhardswald knapp mit 22:24 verloren. Schlusslicht SHG Hofgeismar/Grebenstein hielt sich bei der 15:20-Niederlage bei Fuldatal/Wolfsanger achtbar (Artikel links). Der Abstieg ist aber auch rein rechnerisch jetzt nicht mehr zu vermeiden. Die punktlose SHG hat bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte Rückstand auf den Vorletzten, den TuSpo Waldau II.

Wesertal II - Reinhardswald 22:24 (9:11). In einem Derby auf Augenhöhe musste sich die HSG Wesertal II dem Dritten HSG Reinhardswald am Ende knapp mit 22:24 geschlagen geben. Wesertal II präsentierte sich nicht wie ein Tabellendrittletzter und die Reinhardswälderinnen zeigten sich gegenüber dem letzten Spiel verbessert. Nach einer 3:2-Führung der Gastgeberinnen drehten die Gäste den Rückstand in eine 4:3-Führung, die sie auf 7:4 und 9:6 ausbauten. Zur Pause führte der Dritte schließlich mit zwei Toren. Die Abwehr stand gut und vorne gelangen über die erste Welle und das Positionsspiel schöne Tore.

Nach der Pause warfen die stark aufspielende Rückraumspielerin Joleyn Martin und Kreisläuferin Annelie Brockmann eine 12:11-Führung heraus. Diese Führung hielt bis zum 20:19 in der 54. Minute. Allerdings verpassten es die Wesertalerinnen, die Führung auszubauen. In der Schlussphase nutzten die Gäste Überzahlsituationen, um das Spiel durch jeweils zweimal Chris Seitz und Catherine Lange sowie einmal Anne Krause für sich entschieden.

Den drittletzten Platz endgültig absichern kann Wesertal nächstes Wochenende. Dann wird sie zu Gast beim TuSpo Waldau II sein. Will Reinhardswald den dritten Platz verteidigen ist nächstes Wochenende ein Sieg gegen Fuldatal/W. II Pflicht.

Wesertal II: Aßhauer - Seitz (1), Jakob (5), P. Schilke (3), C. Przyludzki (3), Martin (6/2), Leibecke, Brockmann (3), Gorny (1), C. Schilke, J. Kranz.

Reinhardswald: Seifert - Köster (1), Wagner, Lange (6), Grohmann, Krause (5), Löber (1/1), Hertkorn, Heuer (1/1), Paparella, Kompa (8/2), Dippel, Seitz (2/1). (zmw)