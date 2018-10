Reinhardswald knapper Derbysieger

Brachte die SHG in Führung: Jenny Hübner erzielte zwar den ersten Treffer im Spiel gegen Wilhelmshöhe, am Ende musste sich die SHG Hofgeismar/Grebenstein aber klar geschlagen geben. Archiv-Foto: Hofmeistetr

Hofgeismar. Das Derby in der Frauenhandball-Bezirksoberliga zwischen der HSG Wesertal II und der HSG Reinhardswald endete mit einem knappen 23:20-Sieg der Reinhardswälderinnen. Die SHG Hofgeismar/Grebenstein verlor ihr Heimspiel gegen die TSG Wilhelmshöhe mit 11:17.

Hofgeismar/Grebenstein - Wilhelmshöhe 11:17 (4:10). Deutlich mit 11:17 verlor die SHG ihr Heimspiel gegen Aufsteiger TSG Wilhelmshöhe. Zwar gelang Jenny Hübner gleich in der ersten Minute die Führung, doch danach dauerte es bis zur 15. Minute ehe das zweite Tor zum 2:4 fiel. Gegen die auf 5:1 umgestellte Gästeabwehr tat sich die SHG sehr schwer. Hektik, Unsicherheit, fehlende Anspielstationen sowie technische Fehler kennzeichneten das Spiel der Gastgeberinnen, die zudem mehrfach an der Torhüterin scheiterten. Die Folge war ein klarer 4:10-Rückstand zur Pause.

Besser lief es in der zweiten Halbzeit. Die Abwehr stand nun besser und vorne wurden bessere Lösungen gegen die 5:1-Deckung gefunden, aber weiter viele Chancen vergeben. Immerhin konnte die zweite Hälfte ausgeglichen gestaltet werden.

SHG: Mander - Schindewolf (1), Rehrmann, Eckhardt, Gundlach (3), Masannek (1), Rühl (1), Sohn, Göttlicher (2), Stollfuß (1/1), Jäger, Enders (2/1), Hübner (1), Grede.

Wesertal II - Reinhardswald 20:23 (9:15). Mit einem hart erkämpften 23:20-Sieg behauptete sich die HSG Reinhardswald beim Nachbarn HSG Wesertal II. Bis zum 5:6 durch Kira Köster konnten die Gastgeberinnen noch mithalten. Gegen die offensive Gästedeckung konnte Wesertal die sich bietenden Räume nutzen und vor allem Charlotte Schilke fand zu ihrer alten Stärke zurück. Dagegen hatte die Landesligareserve gegen die danach defensivere Gästedeckung ihre Probleme. Sie nutzten ihre Chancen nicht, während die Reinhardswälderinnen mit schnell vorgetragenen Angriffen bis zur Pause auf sechs Tore wegzogen.

Nach zwei Toren zu Beginn der zweiten Hälfte auf beiden Seiten holten die Gastgeberinnen Tor um Tor auf. Die neue Torhüterin Silvia Hennecke überzeugte dabei mit tollen Paraden und der Rückraum der Gäste konnte wiederholt erfolgreich geblockt werden. Nach dem 16:16-Ausgleich durch Nora Schilke verpasste die HSG-Zweite die Chance zur Führung. Dagegen konnten sich die Gäste nach zwölf torlosen Minuten wieder fangen und in Führung gehen. Auch die dritte Zweiminutenstrafe gegen Pia Kompa in der 57. Minute blieb für die Gäste ohne Folgen. Sie kassierten aber noch eine weitere Hinausstellung gegen Torhüterin Nadine Seifert nachdem Lina Jakob auf 20:22 verkürzt hatte. Sie erhielt wegen einer Tätlichkeit gegen Jakob die blaue Karte. Dennoch gelang Stefanie Heuer in der Schlussminute der letzte Treffer zum 20:23. Schwachstelle bei den Gastgeberinnen war die Verwertung von Siebenmetern, denn nur drei von acht Versuchen waren erfolgreich.

Wesertal II: Hennecke - N. Schilke (1), Cha. Schilke (6), Cohaus (1), Jakob (4), P. Schilke (2) C. Przyludzki (1), Betker, Gorny, K. Köster (1), Meth (4/3).

Reinhardswald: Alberding, Seifert - Chudigiewitsch, Lange (3), Grohmann (1), Krause (6), Löber (2/1), Hertkorn, Heuer (2), Kolle (1), Kompa (4), Dippel, Seitz (4). (zmw)