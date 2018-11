Schwieriger Gegner für Reinhardswald

Frauenhandball: Heimisches Trio in der Bezirksoberliga rechnet mit Punkten

Hofgeismar. Durchaus realistische Chancen, an diesem Wochenende Punkte einzuheimsen, hat das heimische Trio in der Bezirksoberliga. Die in der unteren Tabellenhälfte platzierten Handballerinnen von Hofgeismar/Grebenstein und Wesertal spielen gegen Tabellennachbarn, Reinhardswald empfängt mit Ederbergland einen Gegner, der vergangenes Wochenende aufhorchen ließ.