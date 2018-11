Wesertal II fährt zum Kellerduell

HSG-Frauen sind zu Gast beim Schlusslicht

Hofgeismar. Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der SHG Hofgeismar/Grebenstein werden am Sonntag gespannt nach Waldau blicken. Dort empfängt das mit der SHG punktgleiche Schlusslicht Tuspo Waldau den Drittletzten, die HSG Wesertal. Schon am achten Spieltag können also Weichen bezüglich Abstieg gestellt werden. Nichts mit dem Tabellenkeller zu tun hat die HSG Reinhardswald, die ein Auswärtsspiel hat.