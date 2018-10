Wesertal II Gast beim Schlusslicht

Hofgeismar. Am Wochenende steht das Kellerduell in der Frauenhandball-Bezirksoberliga zwischen der HSG Fuldatal/Wolfsanger und der HSG Wesertal II an. Die HSG Reinhardswald spielt zu Hause gegen die HSG Zwehren/Kassel und die SHG Hofgeismar/Grebenstein bei der HSG Ederbergland.

Alberding im Tor

Reinhardswald - Zwehren/Kassel, Sonntag, 15 Uhr, Trendelburg. Ihren Platz im Verfolgerfeld der Liga will die HSG Reinhardswald mit einem Sieg gegen die HSG Zwehren/Kassel verteidigen. Nach der klaren Niederlage folgte in der Vorwoche ein knapper 23:20-Erfolg beim Nachbarn Wesertal II. Allerdings wurde dieser hart erkämpfte Sieg mit der Roten Karte gegen Torhüterin Nadine Seifert teuer bezahlt. Die erfahrene Torhüterin wird der HSG fehlen. Auf der anderen Seite wird das auch eine Bewährungschance für die zweite Torhüterin Jacqueline Alberding. Mit den Zwehrenerinnen kommt eine Mannschaft, die in der Vorsaison noch in der Oberliga gespielt hat, aber fast komplett auseinandergefallen ist. 3:5 Punkte aus den ersten vier Spielen zeigen, dass diese neu formierte Mannschaft noch nicht richtig in der Liga angekommen ist. So gab es in der Vorwoche eine 19:23-Niederlage im Stadtderby gegen den SVH Kassel.

SHG ist Außenseiter

Ederbergland - Hofgeismar/Grebenstein, Sonntag, 16 Uhr, Frankenberg. Vor einer sehr schweren Auswärtshürde steht die SHG Hofgeismar/Grebenstein bei der HSG Ederbergland. Zwar hat die HSG auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto als die SHG und musste sich in der Vorwoche beim Favoriten Lohfelden/Vollmarshausen deutlich mit 15:29 geschlagen geben, doch geht die SHG nur als klarer Außenseiter in die Partie. Bei der letzten 11:17-Heimniederlage gegen Wilhelmshöhe zeigte die SHG doch große Schwächen im Angriffsspiel. Gegenüber der letzten Spielzeit hat sie sich aber schon verbessert, was die zwei Pluspunkte auch unterstreichen. So kann die SHG ohne großen Druck in dieses Spiel gehen.

Duell der Kellerkinder

Fuldatal/Wolfsanger - Wesertal II, Sonntag, 18 Uhr, Ihringshausen. Die Saison ist zwar noch jung, aber nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen ist bei der HSG Wesertal II der Druck vor dem Spiel bei der ebenfalls punktgleichen HSG Fuldatal/Wolfsanger gewachsen. Mut macht den Wesertalerinnen vor dem Spiel beim Tabellenletzten die letzte 20:23-Heimniederlage gegen Reinhardswald. So gibt sich HSG-Trainer Frank Schilke zuversichtlich, bei einer Wiederholung dieser Leistung, punkten zu können. Mit der vom Nachbarverein Schoningen/Uslar/Wiensen geholten Silvia Hennecke konnte das Torhüterinnenproblem gelöst werden, die gleich im ersten Spiel zu überzeugen wusste.

Allerdings zeigte auch Fuldatal/Wolfsanger bei der 20:24-Niederlage beim Mitfavoriten seine beste Saisonleistung, die Mut für das Kellerduell machen dürfte. (zmw)