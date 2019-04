Handball: TSV Ost-/Mosheim kann für die Relegation planen

Bezirksoberliga

Führt Ost-/Mosheim zum klaren Sieg in Hersfeld: Kreisläufer Jannis Balke.

Mit einem 34:22-Erfolg in Hünfeld sicherte sich der TSV Ost-/Mosheim den zweiten Platz in der Handball-Bezirksoberliga und damit die Teilnahme an der Relegation zur Landesliga.