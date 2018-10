Hruby unverwüstlich beim Derbysieg der MT Melsungen III

Aufsteiger MT Melsungen III bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Im Derby der Handball-Bezirksoberliga setzten sich die Hausherren mit 31:26 (15:12) gegen die ESG Gensungen/Felsberg II durch.

Garant des Sieges: Petr Hruby. Der ehemalige Bundesliga-Spieler zeigte sich unverwüstlich, lief trotz eines vorausgegangen Fahrradunfalls auf und schenkte den Gästen 13 Treffer ein.

Zu Beginn sah es nicht nach einem so deutlichen Erfolg aus. Die Edertaler fanden gut in die Partie und legten angeführt von Tim Schanze (8 Tore) und Daniel Grothnes (6) immer wieder vor. Allerdings: Da die ESG-Abwehr kein Mittel gegen die Melsunger Angriffs-Achse um Mittelmann Marcel Dietrich (8) und Kreisläufer Hruby fand, blieb die MT stets in Schlagdistanz. Kurz vor der Halbzeit unterliefen den Gästen mehrere technische Fehler und die Bartenwetzer gingen gar mit einer drei Tore Führung in die Halbzeit.

Gensungen zu überhastet

Nach dem Wiederanpfiff dominierte das Team von Spielertrainer Andre Sperl. Gensungen suchte immer wieder überhastet den Abschluss, was der routinierte Gegner konsequent bestrafte und zwischenzeitlich mit neun Toren führte. „Wir haben das Spiel nach der Halbzeit verloren, weil wir undiszipliniert geworden sind. Das rächt sich gegen einen so erfahrenen Gegner sofort“, ärgerte sich ESG-Coach Philipp Kamm.

In der letzten Viertelstunde stemmten sich seine Schützlinge immerhin noch mal gegen die Niederlage, aber mehr als Ergebniskosmetik gelang letztlich nicht mehr. „Wir haben es geschafft, das Gensunger Tempospiel zu unterbinden. Das war entscheidend“, erklärte der MT-Trainer.

Tore MT: Dietrich 8/2, Brüne 3, Heising 2, Müller 2, Pitz 2, Hruby 13, Sperl 1.

Tore ESG: T. Schanze 8/2, Grothnes 6, Jericho 4/1, M. Schanze 3, Hohmann 2, Grebe 2/2, Schnitzerling 1. (mm)