Handball: Jonggi Pasaribu nicht mehr Trainer der HSG Werra WHO

Frühes Ende für Jonggi Pasaribu bei der HSG Werra WHO: Es hat einfach nicht gepasst zwischen dem Handball-Bezirksoberligisten und seinem neuen Trainer.

Obersuhl. Der Handball-Bezirksoberligist und sein neuer Coach gehen bereits nach dem zweiten Spieltag getrennte Wege.

Das kommt überraschend: In der Handball-Bezirksoberliga der Männer gehen die HSG Werra WHO 09 und Trainer Jonggi Pasaribu getrennte Wege. Das geht aus einer Pressemitteilung der Spielgemeinschaft aus dem Werratal hervor.

Das Training sowie die ersten beiden Saisonspiele wurden bereits unter der Leitung der Spieler Marcel Fischer und Robin Schneider bestritten. Pasaribu hatte die WHO erst vor dieser Saison übernommen - und letztendlich in keinem einzigen Pflichtspiel betreut.

Pasaribus Nachfolger wird auch dessen Vorgänger sein: Jörg Fischer. Er wird heute erstmals das Training leiten und am Samstag im Derby gegen den TV Hersfeld II auch wieder auf der Bank sitzen.

Andere Philosophie

Auf Grund der Eindrücke aus Training und Vorbereitungsspielen und der letztlich doch zu unterschiedlichen Philosophie, waren die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft aus dem Werratal nicht davon überzeugt, dass die gesteckten Saisonziele in dieser Konstellation erreichbar sind, heißt es in der Pressemitteilung der WHO.

Wie unsere Zeitung aus dem näheren Umfeld der WHO erfahren hat, wird Pasaribu unter anderem vorgeworfen, zu intensiv mit der Mannschaft trainiert zu haben. Das habe auch dazu geführt, dass der Meisterschaftsfavorit schwache Vorbereitungsspiele mit unerfreulichen Resultaten absolviert hätte. Zudem habe er das Spiel der WHO neu strukturieren wollen, was innerhalb der Mannschaft nicht gut angekommen sein soll. Eine Idee sei hinter Pasaribus Konzept wohl nicht zu erkennen gewesen.

Das sieht Jonggi Pasaribu ganz anders. Er habe Potenzial in den Spielern gesehen und wollte sie weiterentwickeln, auch im Hinblick auf die Aufgaben, die nach dem angepeilten Aufstieg in der Landesliga warten würden. „Das Spiel der WHO war und ist zu fehlerbehaftet. Entsprechend zielstrebig müsse trainiert werden. Mit erhöhter Intensität. Sonst können es keine positive Entwicklung geben.

Positive Rückmeldungen

Aus dem Kreis der Spieler habe er durchaus auch positive Rückmeldungen erhalten: „Das Problem lag eher im Bereich Sportliche Leitung und Trainer. Ich finde das sehr schade.“ (häx/twa)