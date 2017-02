Ovationen für die HSG Werra WHO nach dem Derbyerfolg

Schenklengsfeld. Die Bezirksoberliga-Handballer aus dem Werratal setzten sich bei ihrem Kreisrivalen HSG Landeck/Hauneck recht souverän durch.

Zum Schluss erhoben sich die Fans der HSG Werra WHO von ihren Sitzen und klatschten: Mit 28:22 (14:14) entführten die Gäste die Punkte im Derby der Handball-Bezirksoberliga bei der HSG Landeck/Hauneck. Die Werrataler dürfen sich nach diesem Sieg als heimlicher Kreismeister dieser Klasse fühlen.

Treffsicher im Abschluss vor allem nach der Pause: Die Gäste waren vor rund 400 Zuschauern in der Schenklengsfelder Großsporthalle vor allem im Angriff die klar bessere Mannschaft. Jörg Fischer sprach von einem großartigen Erfolg seines gesamten Teams. „Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte weniger Fehler gemacht als die Gastgeber, haben ein starkes Stellungsspiel in der Abwehr gezeigt“, lobt der WHO-Trainer.

Drei Spieler aber stachen aus dieser guten Mannschaft heraus. Zum Beispiel Keeper Simon Oetzel, der eines seiner besten Spiele im Trikot der WHO ablieferte und zum Schluss von seinen Mitspielern auf Händen getragen wurde. Außerdem der pfeilschnelle Linksaußen Frantisek Chyba, der nach dem Wiederanpfiff mit einer fast hundertprozentigen Chancenverwertung aufwartete und neun Tore zum Erfolg seiner Mannschaft beisteuerte. Dritter starker Leistungsträger beim Gast: Marko Oliuc, der zehn Treffer warf, obwohl er in der zweiten Hälfte gleich von drei Akteuren der Gastgeber eng gedeckt wurde.

Im Rennen gehalten

Auf der Gegenseite war Luca Teichmann mit der beste Werfer. „Er hat uns im ersten Abschnitt im Rennen gehalten“, stellte Landecks Trainer Gerald Birkel fest. Der pfeilschnelle Außenspieler warf acht Tore, darunter die Führung zum 5:4 oder auch zum 7:6 oder zum 10:8 in der 21. Minute. Da hatte jeder aufseiten der Gastgeber noch auf eine erneute Überraschung in diesem immer jungen Derby gesetzt. Anfang der zweiten Hälfte - spätestens ab der 39. Minute - zog der Gast aber peu á peu davon.

Siebenmeter pariert

Die Initialzündung dazu gab WHO-Keeper Oetzel, als er einen Siebenmeter von Felix Abad parieren konnte. „Wir haben uns in diesem Moment durch ihn den Schneid abkaufen lassen. Oetzel hat uns den Zahn gezogen“, ergänzte Birkel.

Auf Schenklengsfelder Seite waren aber auch Rückraumschütze Christian Manske - er warf nur vier Tore - sowie Felix Abad nicht in Form. Abad scheiterte bei mehreren Siebenmetern. Zudem war Michael Klein durch eine Knochenhautreizung gehandicapt. „Wir haben vor allem in der Abwehr zu wenig Laufbereitschaft gezeigt“, begründete Luca Teichmann die Niederlage.

Glück hatte Landeck/Hauneck, als Christoph Steinhauer Florian Strümpf von hinten attackierte und dafür nicht die dritte Zeitstrafe und damit die Rote Karte erhielt. Dieses Schicksal ereilte Steinhauers Teamkollegen Matthias Lotz in der 56. Minute. Vier Minuten später brandete dann der verdiente Beifall des Publikums für den Sieger auf.

Von Hartmut Wenzel