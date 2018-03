HSG Werra WHO agiert meisterlich im Verfolgerderby gegen Gensungen/Felsberg II

Abgehoben: Florian Strümpf (in Rot) und seine Mannschaft, die HSG Werra WHO, bleiben in der in der Handball-Bezirksoberliga im Höhenflug. Verfolger Gensungen/Felsberg II war in Heringen chancenlos.

Heringen. Der Spitzenreiter demontiert die ersatzgeschwächten Edertaler und bekommt Lob vom Gegner.

Auch Verfolger ESG Gensungen II konnte den Meisterschaftszug der HSG Werra WHO nicht durch ein Rotlicht stoppen. Im Gegenteil: Souverän und mit ansehnlichem Angriffshandball kanzelte der Spitzenreiter der Handball-Bezirksoberliga seinen Gast mit 29:14 (14:7) ab und kommt dem Aufstieg in die Landesliga wieder ein Stück näher.

„Jörg Fischer hat die spielstärkste Truppe in unserer Klasse, die zudem über eine Bank verfügt, die auch bei Einwechslungen während der 60 Minuten keinen Einbruch verzeichnet. Sie werden verdient Meister“, verteilte Gästecoach Philipp Kamm artig Komplimente an den Gastgeber.

Er brachte es damit auf den Punkt, denn die WHO bot über lange Strecken schnellen, sicheren und abschlussstarken Offensivhandball, der nur durch kurze, fahrige Phasen unterbrochen wurde. Aufbauend auf eine sichere und zupackende 6:0 Abwehr, aus der Keeper Kevin Schottmann als einer der stärksten Akteure des Spiels herausstach, nutzte das Fischer-Team seine größte Stärke gnadenlos aus: den Tempogegenstoß.

Was hier von Sebastian Schramm und dem alles überragenden Frantsek Czyba geboten wurde, war allein den Eintritt wert. 14 Tore steuerten die pfeilschnellen Akteure zum deutlichen Sieg bei. Auch fast alle ihrer Kollegen konnten sich in die Torliste eintragen. So hatte dann auch ein zufriedener WHO-Coach kaum Grund, Kritik zu üben. Er sagte: „Es waren in jedem Abschnitt nur kurze Zeiten, in denen wir schläfrig agierten, was vom Gegner ausgenutzt wurde. Aber dann hatten wir auch wieder Phasen, wo wir uns absetzen und den klaren Sieg festzurren konnten“.

In der Tat geriet die WHO nie in Gefahr, als Verlierer vom Parkett zu gehen. Zwar verkürzte der aufopferungsvoll kämpfende Gast zu Beginn von 5:1 auf 5:3, aber näher rückte er damit den Kali-Städtern nicht auf den Pelz. Tor für Tor zog der Spitzenreiter bis zur Pause fast uneinholbar auf 14:7 davon.

Kurz nach dem Wechsel begehrte der Gast, begünstigt durch lasches Abwehrverhalten der WHO, nochmals kurz auf. Zu einer Wende reichte es für die erneut stark ersatzgeschwächten Edertaler nicht.

Es war nur eine Frage der Zeit, wann die ESG-Reserve einbrechen würde. Spätestens beim 20:11 (42.), als Rückkehrer Andrè Witzel sein Comeback feierte, war alles klar. Munter durchwechselnd verschaffte Fischer allen WHO-Spielern Einsatzzeit. Ein Privileg, das dem tapferen Gast an diesem Abend in einer höchst fairen Partie verwehrt blieb.

WHO Werra: Schottmann- Raljic(4), Malsch, Wolf, Strümpf (1), Streckhardt(2/2), Krause(1), Schramm(5), Czyba(9), Witzel(1), Breitbarth(1), Fischer(1), Bach(2), Duric(2)

ESG Gensungen: Bickert, Röse n.e.- Folwerk(3/1),Schanze,Beinhauer(1),Schnitzerling, Jericho(4/2),Kamm(2),Wolf(2),Landesfeind(2)

SR.: Bokel/Stückradt (Ringau/Bebra) Z: 130

Von Michael Rimkus

Siebenmeter: 4/2 - 6/4

Zeitstrafen: 2 . - 4 Minuten