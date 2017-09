HSG Werra WHO startet mit Heimsieg

Mit Wucht: Auch von der Hand eines Gegenspielers will sich WHO-Spieler Benjamin Krause nicht am Wurf hindern lassen. Mit der Schlusssirene standen für Krause drei Treffer zu Buche. Foto: Eyert

Heringen. Die Bezirksoberliga-Handballer aus dem Werratal müssen hart kämpfen, um gegen Datterode/Röhrda die Punkte zu behalten.

Mit dem erhofften Heimerfolg ist Handball-Bezirksoberligist HSG Werra WHO in die neue Saison gestartet. Er bezwang die ESG Datterode/Röhrda mit 28:25 (15:12). Die Gastgeber fanden schleppend ins Spiel. Trotz zwischenzeitlicher Führung mit zwei Toren gelang es der WHO nicht, sich frühzeitig abzusetzen. Erst ab der 20. Minute schaffte es die Mannschaft von Trainer Jonggi Pasaribu, von 10:10 bis zur Pause auf 15:12 davonzuziehen.

Konzentriert nach der Pause

Nach der Halbzeit begann die Spielgemeinschaft aus dem Werratal konzentriert und vergrößerte ihren Vorsprung nach einem verwandelten Strafwurf von Frantisek Chyba auf 21:15 (40. Minute). Doch erneut gelang es den Hausherren nicht, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Im Gegenteil: Die Gäste nutzten die Fehler ihres Gegners aus und verkürzten ihren Rückstand auf drei Tore. Mehr sollte Datterode/Röhrda allerdings nicht gelingen. Letztendlich war es ein verdienter Auftakterfolg der WHO. (pf)

Tore WHO: Chyba (9/1), Malsch, Strümpf (je 4), Krause, Schramm (je 3), Raljic, Wolf (je 2), Breitbarth (1).