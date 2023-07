2. Bundesliga: SG 09 Kirchhof startet mit zwei Heimspielen

Von: Sebastian Schmidt

Die Vorfreude steigt: Trainer Martin Schwarzwald und die SG 09 Kirchhof starten mit zwei Heimspielen in die Saison der 2. Handball-Bundesliga. © Richard Kasiewicz

Das geht ja gut los: Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) hat die Spielpläne 2023/2024 veröffentlicht. Mit guten Nachrichten für die Fans der SG 09 Kirchhof. Denn für die Grün-Weißen geht es in der 2. Liga gleich mit zwei Heimspielen los.

Kirchhof – Aufsteiger Kirchhof eröffnet die Spielzeit am 9. September (18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) gegen Absteiger VfL Waiblingen. Hier wurde das Heimrecht getauscht, weil am ursprünglichen Termin am 27. Januar 2024 Leichtathletik in der Stadtsporthalle angesagt ist.

Für die SG 09 und Trainer Martin Schwarzwald kommt es eine Woche später, am 16. September, in Melsungen zum Vergleich mit dem SV Werder Bremen. Ebenso verlegt wurde die Partie gegen die Spreefüchse Berlin auf Dienstag, den 3. Oktober. Hier ist die Halle am 7./8. Oktober durch die Turnerinnen der MT belegt. Das letzte Saisonspiel der Löwinnen ist am 25. Mai 2024 in Nürtingen.

Heinrich Horn Gedächtnisturnier steht an

Kirchhof steigt am kommenden Montag in die heiße Phase der Vorbereitung ein. Und freut sich vom 4. bis 6. August auf das Heinrich Horn Gedächtnisturnier, an dem auch die Erstligisten Bayer Leverkusen, Bad Wildungen, Solingen-Gräfrath, Sachsen Zwickau sowie die Zweitligisten Bremen, Rödertal und Göppingen teilnehmen. Nach dem Turnier startet die SG 09 ihren Dauerkartenverkauf.