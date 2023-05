Melsungen/Körle/Guxhagen und Dreiburgenstadt chancenlos

Hatte einen schweren Stand: mJSG-Rückraumspieler Cindell Johnson. © Pressebilder Hahn

Es kam, wie es nach den klaren Hinspielergebnisse wohl kommen musste. Und noch ein bisschen krasser. Die Favoriten Füchse Berlin Reinickendorf und Rhein-Neckar Löwen setzten sich im Achtelfinale der deutschen B-Jugendmeisterschaft durch, die JSG Dreiburgenstadt Felsberg und die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen sind ausgeschieden. Und mussten im Rückspiel eine Lehrstunde über sich ergehen lassen.

Füchse Berlin - mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen 34:11 (18:7). Das saß. Auch oder gerade beim mJSG-Trainer. „Ich bin geschockt“, gestand Georgi Sviridenko, denn eine solche Klatsche hatte er nach dem über weite Phasen ausgeglichenen Hinspiel natürlich nicht erwartet. Doch die Jungfüchse hatten offenbar daraus gelernt. Schalteten im Umschaltspiel den Turbo ein, rührten in der Abwehr Beton an und waren im Angriff von jeder Position gefährlich.

Nach Wolfs Treffer zum 1:1 (3.) kristallisierten sich diesmal sehr schnell die ungleichen Kräfteverhältnisse heraus. Die Nordhessen bissen sich an der 6:0-Deckung des Gegners fest - und wurden gnadenlos ausgekontert, wobei besonders Linksaußen Grüner nicht zu halten war. Und im Rückraum der Gastgeber glänzte Nationalspieler Julian Kusche als Vorbereiter und Vollstrecker.

Die Folge: ein 11:0-Lauf zum 12:1 (17.). Danach gönnte der mJSG-Coach Torjäger Tom Wolf eine Pause und Leon Stehl rückte neben Clindell Johnson (links) in den rechten Rückraum, was den Gäste-Angriff durchaus belebte. Doch nur für wenige Minuten. Einen 3:0-Lauf zum 19:7 (26.) ließen die Berliner sieben Treffer in Folge zum 27:9 (36.) folgen - die Partie einseitige war längst entschieden.

Immerhin: „Die Jungs haben gekämpft, auch wenn es nie gereicht hat,“ befand Georgi Sviridenko. Zwar hielt deren Ladehemmung bis zum Schluss an, aber immerhin konnte der Berliner angriffswirbel in der Schlussphase etwas eingedämmt werden.

Rhein-Neckar Löwen - JSG Dreiburgenstadt Felsberg 37:19 (15:9). Die Enttäuschung währte nicht allzu lang. Die mitgereisten Fans der JSG Dreiburgenstadt feierten ihre B-Jugend-Handballer bereits auf der Rückfahrt für einen Triumphzug, der erst im Achtelfinal-Rückspiel der Deutschen Meisterschaft vom Titelverteidiger gestoppt wurde. Nach der 14:19-Niederlage vor heimischen Publikum musste das Reuße-Team die Überlegenheit der stark aufspielenden Rhein-Neckar Löwen auch im zweiten Vergleich anerkennen, in dem die Edertaler chancenlos waren.

„Ein verdienter Sieg“, zollte denn auch Mark Reuße dem Favoriten Respekt und Anerkennung. Der für den JSG-Trainer am Ende allerdings etwas zu hoch ausfiel, nachdem sein Team nichts unversucht ließ und vielversprechend gestartet war. Dabei konnte sich der Gäste-Coach einmal mehr auf seinen starken Torhüter verlassen. „Kowa hat sofort gezündet“, freute sich Reuße aber nicht nur über die Glanztaten von Nicola Kowalski.

Auch die JSG-Offensive kam früh auf Touren und legte durch die treffsicheren Edin Fitozovic und Felix Kindl zum 2:1 (5.) vor. Es blieb allerdings die einzige Gästeführung. Und das nicht nur, weil die Nordhessen durch unvorbereitete Würfe Abschlussschwächen offenbarten.

„Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir unsere Torchancen genutzt“, zeigte sich Löwen-Trainer Tobias Scholtes neben der starken Defensivleistung mit der Angriffseffektivität seiner Schützlinge äußerst zufrieden. Angeführt vom torgefährlichen Mittelmann Mark Hartmann und den durchsetzungsstarken Kreisläufer Elias Ciudad Benitez war der Erfolg frühzeitig - bereits beim 20:9 nach 30 Minuten - in trockenen Tüchern.

Eine Niederlage, die die Nordhessen indes gelassen nahmen. Und bei der auch die zweite Garde noch ihre Einsatzzeiten gegen den amtierenden Deutschen Meister bekam. (ohm/kw)

Begann stark: Felsbergs Torwart Nicola Kowalski. © Richard Kasiewicz