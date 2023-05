Das Handball-Herz vermisst: Wildunger Vipers spielen beim 29:39 in Bensheim extrem schlechte erste Halbzeit

Handball-Bundesliga

Viel Redebedarf: Die Wildunger Trainerin Tessa Bremmer hätte in Bensheim gern mehr Auszeiten genommen, denn ihre Mannschaft gab beim Hessen-Derby vor allem in der ersten Halbzeit ein desolates Bild ab.

Wo sollen die Punkte denn jetzt noch herkommen? Nach der desolaten Vorstellung der Vipers in Bensheim, vor allem in der ersten Halbzeit, müssen sich die Wildunger Handballerinnen diese Frage gefallen lassen und auch selbst möglichst schnell Antworten darauf finden. Sie verloren das Hessen-Derby in der Bundesliga mit 29:39 (9:20).

Bensheim – Spätestens diese Niederlage und wie sie teilweise entstanden ist, schließt auch alle bisherigen verbalen Notausgänge, wie etwa Ausrutscher oder beim nächsten Mal wird es wieder besser, aus. Es war nicht das erste Mal, dass die Mannschaft innerhalb von wenigen Minuten in einen wehrlosen Zustand verfällt. Diesmal legte er sich ab der 18. Minute über die Vipers und er hielt bis zur Pause an. Solche schwachen zwölf Minuten wie in Bensheim hat Trainerin Tessa Bremmer in dieser Saison noch nicht von ihrer Mannschaft gesehen.

Sie war nach dieser Begegnung deshalb auch nicht mehr bereit, sich wie gewohnt, schützend vor ihre Spielerinnen zu stellen: „Das kann ich diesmal nicht, keine Einstellung, keine Emotionalität, kein Kampf, da war gar nichts von uns, wir waren null auf der Platte und Bensheim umso mehr.“ Was da genau in ihre Mannschaft gefahren ist, wusste die Trainerin kurz nach dem Spiel auch nicht: „Ich kann es mir nicht erklären, wer bei so einem wichtigen Spiel nicht brennt, da weiß ich nicht, wo dann das Handball-Herz ist.“

Wildungen startet nicht schlecht

Dabei fing das Hessen-Derby für die Wildungerinnen gar nicht so schlecht an. Nach nervösen fünf Anfangsminuten und einem 1:3 Rückstand, glichen die Vipers nicht nur aus, sondern Torfrau Manuela Brütsch hielt gleich den ersten Siebenmeter und auch den folgende Bensheimer Angriff wehrte sie mit einer guten Parade ab. Gut fürs Selbstvertrauen. Dann der erste Siebenmeter für die Vipers, derzeit eine wacklige Angelegenheit bei den Vipers, doch Anouk Nieuwenweg (10.) verwandelte sicher zum 4:4. Auch gut fürs Selbstvertrauen. Aber das war ein Trugschluss, denn innerhalb von nur elf Minuten gaben die Vipers den Bensheimerinnen plötzlich alle Freiheiten, um vom 8:6 (18.) auf 19:8 (29.) davonzuziehen.

Das gilt vor allem für die Rückraumspielerin Lucie-Marie Kretzschmar, die in der ersten Halbzeit neun Tore für die Flames warf. Warum wurde diese Spielerin nicht kurz gedeckt? „Das ist für mich auch unerklärbar“, sagte Bremmer „ wir haben diese Anweisung gegeben und von der Bank auch immer wieder geschrien, ‘raus, raus, raus, auf einen Zentimeter Entfernung’, aber es wurde einfach nicht gemacht.“

Mit 9:20 ging es in die Kabine und jeder Vipers-Fan musste Angst haben, dass seine Mannschaft ein Debakel sondergleichen erleben könnte.

Bensheim mit offensiver Deckung kurz überrascht

mit Doch es kam anders. Heraus kam eine Wildunger Mannschaft, die plötzlich ihre Wehrfähigkeit wieder entdeckte, teilweise auch mit ungewöhnlichen Methoden, wie etwa einer extrem offensiv ausgerichteten Deckung, die nicht 5:1 oder 4:2 hieß, sondern Frau gegen Frau auch weit vor dem eigenen Tor.

Damit überraschten die Vipers ihren Gegner und sie hatten dadurch auch einige Ballgewinne. Hinzu kam, dass die zweite Vipers-Torfrau Larissa Schutrups in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs auch einige gute Szenen hatte. Es entwickelte sich nun ein wildes Handballspiel, mit vielen Strafzeiten für beide Teams - bisweilen standen nur noch vier Feldspielerinnen einer Mannschaft auf der Platte. Doch die Vipers schlängelten sich etwas näher an die Flames heran. Sechs Tore betrug der Rückstand „nur“ noch als Verena Oßwald (43.) zum 20:26 traf.



Aufbäumen in Halbzeit zwei

War da tatsächlich noch was möglich, obwohl Spielmacherin Anika Hampel mit einer Platzwunde am Kopf ausschied? Bremmer war Realistin, denn sie wusste eines: „Die zweite Halbzeit war von uns vielleicht besser, aber bekanntlich gewinnt man in der Bundesliga keine Spiele mit nur einer guten Halbzeit.“

Dass ihr Team plötzlich emotionale Regungen zeigte, verärgerte die Trainerin sogar zusätzlich: „Es macht es für mich eigentlich nur noch schlimmer, wenn man plötzlich in der zweiten Halbzeit kämpfen und leidenschaftlich spielen kann, sollte man es umso mehr auch in der ersten Halbzeit können.“ Doch das Aufbäumen der Wildungerinnen währte nicht bis zum Spielende. Diese Art von Handball kostet viel Kraft und Kondition, sodass Bensheim in der Schlussphase diese Begegnung wieder besser in den Griff bekam „In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig den Faden verloren, aber zum Glück noch die Kurve bekommen“, sagte die Bensheimer Trainerin Heike Ahlgrimm.



Sie umarmte ihre Kollegin Bremmer nach dem Spiel noch sehr innig. Alles Gute und viel Kraft, schien sie damit sagen zu wollen, denn als Trainerin weiß sie, dass nach diesem Spiel eine unangenehme die Woche vor Bremmer und ihrer Mannschaft stehen wird. (rsm)