DHB-Pokal: Vipers siegen ungefährdet mit 47:16 in Warnemünde

Von: Thorsten Spohr

Daumen hoch: Anouk Nieuwenweg (rechts) und Emma Ruwe freuen sich über den ungefährdeten Pokalsieg. © Denver Ehrlich

Sportlich hat sich für die Handballerinnen der HSG Bad Wildungen die lange Reise an die Ostsee gelohnt. Beim 47:16 (22:7) in der ersten Runde des DHB-Pokals der Frauen setzte sich der Bundesligist souverän ohne Probleme durch.

Warnemünde – Die Vipers haben sich also keine Blöße gegeben, allerdings blieb es so, dass man im Bad Wildunger Lager mit der Tatsache nicht glücklich war, anders als in den vergangenen Jahren schon in der ersten Pokalrunde antreten zu müssen. „Für mich hat das keinen Sinn gemacht“, sagte Tessa Bremmer. „Für unterklassige Teams ist das sicherlich ein Erlebnis. Aber uns bringt das nicht viel“, so die Vipers-Trainerin, angesichts von insgesamt fast 15 Stunden Busfahrt an die Ostsee und zurück.

Aber: Warnemünde war ein guter Gastgeber, die Atmosphäre war laut Bremmer gut. „Wir sind gut und herzlich empfangen worden, die Fans waren nett und alles war gut organisiert“, lobte Bremmer. Das wurde auch nach dem Schlusspfiff deutlich, als sich beide Teams zu einem Mannschaftsfoto versammelten – eine Erinnerung, vor allem für den Oberligisten, für den es laut Bremmer „natürlich ein tolles Event war“. Sportlich zeigten die Gäste dem SV aber schnell die Grenzen auf. Die Vipers hatten von Beginn an keine Probleme mit Warnemünde. Mit einer guten Larissa Schutrups im Tor und einer 6:0-Abwehr ließ Bad Wildungen nur wenig zu und machte genau das, was Bremmer im Vorfeld der Partie gewünscht hatte: einfache Tore über das Tempospiel.

So lagen die Vipers nach sechs Minuten mit 4:0 in Front und bauten den Vorsprung über ein 7:1 (10.), 14:4 (19.) und 20:7 (29.) kontinuierlich zur bereits hohen Halbzeitführung aus. Auch in Durchgang zwei ließen die Vipers nicht nach. Bremmer probierte nun eine offensivere Abwehrvariante aus, „um früher die Bälle zu erobern“, nach dem Warnemünde im ersten Durchgang zum Teil recht lange Angriffe spielen konnte. Auch dies funktionierte ordentlich. Beim 9:32 (39.) hatten die Vipers schnell in den zweiten 30 Minuten zehn Treffer erzielt und nach zahlreichen personellen Wechseln gab es keinen Bruch im Wildunger Spiel. Am Ende war der 47:16-Sieg auch in dieser Höhe verdient, der Klassenunterschied wurde jederzeit deutlich.

„Wir haben das konsequent durchgezogen. Warnemünde ist schnell müde geworden“, war Bremmer mit der Einstellung ihres Teams vollauf zufrieden. Beste Torschützin an der Ostsee war Spielmacherin Anika Hampel, die 14 Tore erzielte. „Hampi hat ein sehr souveränes Spiel gemacht“, lobte auch Bremmer. „Aber es ist schwer, eine Spielerin in so einer Partie hervorzuheben.

Und was nimmt das Vipers-Lager von der Partie mit? Bremmer wusste es so recht selber nicht. Es sei gut gewesen, ein offizielles Spiel ohne großen Druck bestreiten zu können. „Alle Spielerinnen haben ein gutes Gefühl bekommen“, so die Vipers-Trainerin und sprach von „frischer Laune und Mut“.

Und das ist wahrscheinlich auch das wichtigste eine Woche vor dem Saisonstart gewesen, der die Bad Wildungerinnen am kommenden Samstag zum SV Union Halle-Neustadt führt – gleich eine wichtige Partie im Kampf gegen den Abstieg.