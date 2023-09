Die erste Pflichtaufgabe - Vipers im Pokal gefordert

Von: Thorsten Spohr

Nele Wenzel im Sprungwurf © MALAFO

Bevor in einer Woche die neue Saison der Handball-Bundesliga startet sind die Vipers im Pokal in Warnemünde im Einsatz.

Bad Wildungen – Es gibt wahrscheinlich attraktivere Pokalgegner, als den SV Warnemünde. Klar, ein Abstecher an die Ostsee ist immer schön, aber ein Tagestrip in den rund 500 Kilometer entfernten Ort ist anstrengend. Zumal dort für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bad Wildungen keine Entspannung angesagt ist, sondern die erste Pflichtaufgabe in dieser Saison.

In Runde eins des Pokalwettbewerbs treten die Vipers am Samstag ab 20 Uhr im Nordosten an.

„Wir haben im Pokal noch nie sonderlich viel Glück gehabt“, nahm Trainerin Tessa Bremmer das gewohnte Ergebnis der Auslosung zur Kenntnis. „Wir haben schon gedacht, dass wir wieder ein ganz tolles Los bekommen.“

Bis zu acht Stunden Hinfahrt, drei Stunden Laufen, dann wieder auf die lange Heimreise. „Wir werden mit Sicherheit nicht vor fünf Uhr am Sonntagmorgen zu Hause sein“, weiß die Trainerin um den langen Tag für sie und ihre Spielerinnen. Klar ist: Die Vipers sind beim Aufsteiger in die Oberliga Ostsee-Spree der klare Favorit. Was sollte da also schiefgehen?

Klarer Favorit

Eigentlich nicht viel, auch Tessa Bremmer weiß: „Wir sind der klare Favorit“, sagt die Vipers-Trainerin und schaut vor allem auf ihr Team. Zwar hat das Vipers-Lager ein paar wenige Videosequenzen vom Gegner angeschaut, wichtig für Bremmer ist aber die eigene Leistung, die abgerufen werden muss. Aggressivität in der Abwehr, schnelle, einfache Tore im Tempospiel – damit wollen die Vipers dem klassentieferen Gegner schnell den Zahn ziehen. Gelingt dies nicht von Beginn an, weiß Bremmer, „dass es auch ein doofes Spiel werden kann“, wenn man sich ein wenig dem Kontrahenten anpasst. „Für mich ist das Spiel aber ohnehin nicht ausschlaggebend für die weitere Saison“, sagt die Trainerin. „Es ist für mich auch okay, wenn wir da nicht unser bestes Spiel abliefern können.“

Mit den Trainingseindrücken ist Bremmer zuletzt zufrieden gewesen. Diszipliniert und konzentriert hätte das Team gearbeitet, „dafür haben sie am Mittwoch von mir auch ein Lob bekommen“, sagt die Trainerin. Vor allem an der Abstimmung in den verschiedenen Abwehrsystemen wurde zuletzt fleißig gearbeitet, dazu am Gegenstoßspiel. Bremmer registrierte einige Fortschritte und hofft, dass ihr Team einiges davon bereits im Pokalspiel umsetzen kann.

Personell sieht es gut aus. Mit Jessie van der Ruit kehrte auch die letzte angeschlagene Spielerin ins Training zurück und wird wie alle Kolleginnen auch die Reise nach Warnemünde antreten. Zwar habe der 21-jährige Neuzugang noch ein wenig Rückstand im athletischen Bereich, „da kommt so ein Pokalspiel gelegen, dass sie sich wieder einspielen und in das Team reinfinden kann“, sagt Bremmer.