Die ungewöhnliche Karriere des Martin Reinbold

Von: Gerd Brehm

Martin Reinbold, der Tischtennisspieler: Auch an der Platte drittligatauglich. © Richard Kasiewicz

Die Freudentränen kamen zwei Minuten zu früh, doch auch mit dem leicht getrübten Blick genoss Martin Reinbold die Schlussphase dieses besonderen Handballspiels in vollen Zügen. Die MT Melsungen II führte beim TV Hüttenberg II 40:24 und längst waren die zum Aufstieg noch benötigten zwei Punkte gesichert. Bevor Rene Andrei 59 Sekunden vor der Schlusssirene den 41:24-Endstand erzielte, wurde Reinbold bereits vom Überschwang der Gefühle beherrscht.

Hüttenberg - „Vor allem bin ich stolz auf unsere fantastischen jungen Spieler“, sagte der Kapitän, nachdem ihn Abteilungsleiter Bernd Prauss und DJ Michael Reitz ganz fest in die Arme genommen hatten. Typisch Martin Reinbold. Erst auf Nachfrage und fast widerwillig räumte der Kreisläufer ein, dass er auch auf sich selbst ein bisschen stolz wäre. Dazu hat er allen Grund, denn die MT Melsungen ist bereits der vierte Verein, für den der Polizist in der 3. Liga spielen wird. Allerdings war der Ball zunächst viel kleiner und der Akteur hatte einen Schläger in der rechten Hand. Für den TSV Besse, die SVH Kassel und den TTC Fulda-Maberzell bewegte sich der vielseitige Sportler nicht am Handball-Kreis sondern hinter der Tischtennis-Platte.

Als der jetzt 36-Jährige erneut die Sportart wechselte, war er schon 24 Jahre alt und hatte - nach ersten Schritten in den Jugendmannschaften seines Heimatvereins TSV Wollrode - eine fast zehnjährige Handballpause hinter sich. „Ich bin nicht mit Talent gesegnet, sondern musste mir alle Fähigkeiten im Training hart erarbeiten“, erklärt Martin Reinbold. Durchaus etwas untertrieben, denn die HSG Körle/Guxhagen war immerhin ein Landesligist, als sie den erfolgreichen Tischtennisspieler in ihr Handballteam holte.

Es folgten weitere Stationen in der Landesliga bei der HSG Baunatal, dem TSV Ost-/Mosheim und erneut Baunatal, ehe sich der Guxhagener erstmals die Oberliga zutraute. Das war in der Saison 2017/18, nachdem der Sportliche Leiter Philip Julius den damals 30-Jährigen zu einem Wechsel nach Melsungen überreden konnte.

Schon in Hüttenberg hat die Vorfreude auf die dritte Liga begonnen. Martin Reinbold - der Realist - geht zwar davon aus, dass er hinter dem hochtalentierten 18-jährigen Kreisläufer Lasse Ohl zurückstehen muss, aber er wird in jedem Training um jede Sekunde auf dem Parkett kämpfen. So sieht es auch Arjan Haenen, der sich sehr darüber freut, dass sein Kapitän seine ungewöhnliche Karriere fortsetzen wird.

„Martin bewegt sich vor allem gegen in der Abwehr offensiv ausgerichtete Mannschaften sehr geschickt, ist ein Vorbild im Training. Er weiß genau, wie man die jungen Spieler bei Laune hält oder auch mal kritisiert, wenn es nötig ist“, sagt der Trainer über einen, der die 3. Liga schon kennt. Wenn auch in einer anderen Sportart.

Martin Reinbold, der Handballer: Mit der MT II feierte er den Aufstieg in die 3. Liga. Hahn © Pressebilder Hahn