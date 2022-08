Domstadt-Cup: Eine erstklassige Herausforderung für den SV Germania Fritzlar

Jubelpose: Auf die Fritzlarer Torfrauen Lea Gürbig (im Bild) und Paula Küllmer wird viel Arbeit beim Domstadt-Cup zukommen. © Artur Schöneburg

„Wir wollen zeigen, was wir können“, sagt Lea Gürbig. Für die Mannschaftskapitänin des SV Germania Fritzlar kommt es dabei im erstklassig besetzten Teilnehmerfeld des Domstadt-Cups (Samstag sowie Sonntag ab 10 Uhr, König-Heinrich-Schule, Fritzlar) gegen drei Handball-Bundesligisten weniger auf die Ergebnisse an.

Fritzlar – Eher darauf, an die guten Auftritte aus den jüngsten beiden Testspielen gegen TV Aldekerk und HSG Gedern/Nidda anzuknüpfen, diszipliniert zu spielen und ein paar Minuten auf Augenhöhe mitzuhalten, sind für Torfrau Gürbig die entscheidenden Kriterien.

Dabei kann ihr Team auf Neuzugang Anne Kühlborn (Rückraum) und Maria Kiwa (beide zuletzt privat verhindert) zurückgreifen, während Hannah Berk (gesundheitliche Probleme) als einzige Linkshänderin auf der Rechtsaußen-Position längerfristig ausfällt. Neben den beiden Linksaußen Lena Dietrich und Laura Stockschläder ist es für Fritzlars Sportlichen Leiter Steffen Schmude durchaus denkbar, auch andere Spielerinnen auf der verwaisten Position einzusetzen. Unterstützung aus dem Oberliga-Team ist nicht geplant.

Auftakt gegen Neckarsulm

Flexibilität ist für Schmude ein Schlüssel. „Und das nicht nur in verschiedene Deckungs- und Angriffsvarianten, sondern auch auf den Positionen der einzelnen Spielerinnen.“ Faktoren, die für Schmude neben dem Spielgedanken und dem Umsetzen der im Training erarbeiteten taktischen Vorgaben des Trainers Lucky Cojocar, der seit Januar 2018 im Amt ist, im Vordergrund stehen. Und beim Domstadt-Cup unter Wettkampfbedingungen praktiziert werden sollen.

Die Vorfreude steigt, sagen Gürbig und Schmude unisono. Eng verbunden mit einem gewissen Respekt vor den großen Namen der Konkurrenz. Für Schmude gilt es, die Herausforderung anzunehmen und aus den Spielen viel mitzunehmen. Gürbig hofft auf eine gute Tagesform ihres Teams. In dem die Deckung gut steht und im Angriff wenig Fehler gemacht werden, um das schnelle Umschaltspiel in den Duellen mit den Erstligisten Sport-Union Neckarsulm (Sa. 10 Uhr), HSG Bensheim/Auerbach (So. 10 Uhr) und SV Union Halle-Neustadt (Sa. 14 Uhr) zu unterbinden. (Kornelia Wilhelm)