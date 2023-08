Domstadt-Cup in Fritzlar: Vipers gleich im ersten Spiel gegen Bensheim/Auerbach

Ein Wiedersehen mit der Ex-Wildungerin Sarah van Gulik (rechts, hier gestört von der Berlinerin Susann Linke) könnte es beim Domstadt-Cup in Fritzlar für die Vipers im Spiel gegen Bensheim geben. © bb

Nach dem vierten Platz beim Kirchhofer Turnier vor einer Woche startet Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen Vipers an diesem Wochenende beim hochkarätig besetzten 11. Domstadt-Cup in Fritzlar.

Fritzlar/Bad Wildungen – Bei diesem Vorbereitungsturnier ist die Konkurrenz so bunt gemischt wie sie sich Tessa Bremmer wünscht: Das Turnierfeld umfasst Bundes- und Zweitligisten sowie ein Team aus der holländischen Ehrendivison. „Wir haben in dieser Woche hart trainiert und intensiv an den Defiziten gearbeitet, die sich beim Kirchhofer Turnier gezeigt haben“, sagt die Wildunger Trainerin. Das solle nun in Fritzlar besser werden, hofft sie.

Die Vipers spielen dort in Gruppe A und treffen am Samstag (11 Uhr) im ersten Spiel auf den Bundesligisten und Titelverteidiger HSG Bensheim/Auerbach. Dann folgt um 15 Uhr die Partie gegen Westfriesland SEW aus der Ehrendivison der Niederlande.

Am Sonntag wird der Domstadt-Cup fortgesetzt: Ab 12 Uhr bestreiten die Vipers ihr letztes Gruppenspiel gegen den Zweitligisten FSV Mainz. Während für Bremmer die reinen Ergebnisse nicht die Hauptrolle spielen, sollen die vor einer Woche sichtbar gewordenen Abstimmungsprobleme und Defizite in der Abwehrarbeit – wenn möglich – abgestellt werden.

Die gute Nachricht aus Bad Wildungen ist auch, dass momentan alle Spielerinnen im Vipers-Kader fit sind und die Trainerin ihnen allen Einsatzzeiten geben möchte.

Das Turnier der SV Germania Fritzlar bietet wieder Spitzenhandball in der Halle der König-Heinrich-Schule „Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, unseren Zuschauern ein erlesenes Teilnehmerfeld zu präsentieren“, freut sich Fritzlars Abteilungsleiter Steffen Schmude. In zwei Vierergruppen spielen vier Erstligisten, drei Teams aus dem Bundesliga-Unterhaus und ein niederländischer Erstligist um den Turniersieg.

Im Team von HV Westfriesland SEW steht die Ex-Kirchhöferin Danique Boonkamp, die im Jahr 2021 zu ihrem Heimatverein zurückkehrte. Und durch die der Kontakt mit dem Ausrichter zustande kam.

Füchse Berlin geben in Fritzlar ihr Debüt

Zu den Turnierdauerbrennern gehören der Nachbar aus Bad Wildungen, Lintfort und Titelverteidiger Bensheim/Auerbach. Dem Team von Heike Ahlgrimm ist vor der Saison ein echter Transfercoup gelungen. Nach zwölf Jahren kehrte die 118-fache Nationalspielerin Kim Naidzinavicius an die Bergstraße zurück.

Bereits ihre zweite Saison bei den Flames spielt die „Beachhandballerin des Jahres“ und Beachhandball-Welt- sowie Europameisterin Lucie-Marie Kretzschmar, Tochter von Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar. Dazu gesellen sich Nationalspielerin Amelie Berger und die Ex-Vipern Dionne Visser, Sarah van Gulik und Helen van Beurden.

Ihr Debüt beim Turnier feiern die Füchse Berlin und bekommen es im Auftaktspiel mit dem Buxtehuder SV, Turniersieger 2021 sowie DHB-Pokalsieger 2015 und 2017, zu tun. Das Team der beiden Ex-Nationalspielerinnen Susann Müller und ihrer Co-Trainerin sowie Ehefrau Nina Müller reist mit der Ex-Kirchhöferin Angela Cappellaro an. Auch beim 1. FSV Mainz 05 sind mit Christin Kühlborn und Hannah Kamp zwei ehemalige Kirchhofspielerinnen zu Gast. (Kornelia Wilhelm, Hans Dreier)