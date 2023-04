Dreiburgenstadt freut sich auf den Meister

Deutsche B-Jugend-Meisterschaft

+ © Pressebilder Hahn In Abwehr und Angriff hart gefordert: JSG-Kreisläufer Felix Kindl. © Pressebilder Hahn

Die Euphorie bei den B-Jugend-Handballern der JSG Dreiburgenstadt Felsberg ist riesig. Und auch im Umfeld können es viele Edertaler kaum noch erwarten. Kein Wunder, kündigt doch der Deutsche Meister seinen Besuch in der Kreissporthalle Gensungen an.

Felsberg/Mannheim - „Die Jungs brennen“, bestätigt JSG-Trainer Reuße. Und: „Alles was noch kommt, ist Zugabe.“ Denn: Sein Team hat das gesteckte Saisonziel längst erreicht und sich mit dem Einzug ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft gegen die Rhein-Neckar Löwen belohnt (Sa. 15 Uhr, Kreissporthalle Gensungen).

Auch die fiebern dem Trip ins Edertal entgegen. „Die Hallen sind voll. Solche Spiele sind für die Jungs etwas ganz Besonderes“, freut sich Tobias Scholtes, dass es nun endlich mit der K.o-Runde los geht. Als Titelverteidiger backt der Löwen-Coach trotzdem kleine Brötchen, nachdem fast seine komplette Mannschaft aus Altersgründen die B-Jugend in Richtung A-Jugend-Bundesligakader verlassen hat. „Wir denken von Spiel zu Spiel“, betont daher der ehemalige Bundesliga-Akteur, der selbst als Perspektivspieler bei den Löwen reifte.

Trotz der Favoritenrolle, die ihm Mark Reuße aus gutem Grund zuschiebt. Denn durch starke Leistungen in der Oberliga Baden-Württemberg haben sich die Junglöwen Marc Riffelmacher auf Linksaußen, Elias Ciudad-Benitez am Kreis und die Rückraumprotagonisten Jan Knaus und Laurin Karrenbauer gar bis in die U17-Nationalmannschaft gespielt.

Dennoch musste der Bundesliga-Nachwuchs des frisch gebackenen Pokalsiegers bis zum letzten Spieltag um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Setzte sich dann aber souverän gegen die JSG Balingen-Weilstetten im Kampf um den zweiten Platz in der Oberliga durch. Und darf sich nun auf ein packendes Duell gegen die „starke Mannschaft“ (Scholtes) aus Nordhessen freuen.

„Wir werden alles reinhauen“, kündigt sein Kollege Reuße an. Für den Gastgeber-Coach gilt es möglichst ohne Schwächephase und mit einer geringen Fehlerzahl das Spiel offen zu gestalten. Als Trumpf könnte sich dabei erneut der situative Wechsel auf eine 4:2-Formation sowohl im Angriff - mit den Kreisläufern Luke Unzeitig/Felix Kindl - als auch in der Abwehr - mit den vorgezogenen Jannis Wenderoth/Hannes Garde - im Gensunger Hexenkessel erweisen. (Von Kornelia Wilhelm)