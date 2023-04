Dreiburgenstadt muss sich nach 12:7-Führung noch mit 14:19 beugen

Hier geblieben: Christian Jakobi, Rückraumspieler der JSG Dreiburgenstadt (l.), wird hier von Jan Knaus (RNL) gestoppt. Trotzdem gelangen ihm noch drei Treffer. © Richard Kasiewicz

Die 500 Fans in der Gensunger Kreissporthalle waren begeistert. Feierten die B-Jugend-Handballer der JSG Dreiburgenstadt Felsberg für eine mitreißende Partie, in dem der Außenseiter den Favoriten 28 Minuten auf Distanz gehalten hatte (12:7), ehe der Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen im Achtelfinal-Hinspiel um die Deutschen Meisterschaft die Kräfteverhältnisse doch noch zurecht rücken konnte und schließlich einen standesgeäßen 19:14 (6:10)-Erfolg beim Edertaler Nachwuchs feierte.

Gensungen - „Die erste Halbzeit war eine Bombe“, war auch JSG-Trainer Mark Reuße von der „stärksten Leistung der laufenden Runde“ entzückt. Sein Team lief mit dem Anpfiff auf Betriebstemperatur. Auch weil die Aufbaureihe mit Edin Fitozovic, Christian Jakobi und Felix Kindl geschickt die offensive Abwehr - mit Marc Riffelmacher als Speerspitze - aushebelte. Weil die eigene kompakte 6:0-Abwehr die Anspiele an Kreisläufer Elias Ciudad Benitez unterband. Und weil sich der formstarke Torhüter Kowalski zum kaum überwindbaren Hindernis aufschwang.

„Die waren ratlos“, frohlockte Linksaußen Hannes Garde, nachdem er mit seinem Treffer vom Siebenmeterpunkt den 4:0-Lauf zur 7:3-Führung (16.) einleitete. Den auch Gäste-Coach Tobias Scholtes mit einer Auszeit nicht unterbinden konnte. Und mit ansehen musste, wie sich seine Jungs bis zur Pause weiter schwertaten und viele Torchancen liegen ließen. Zu viele für den Löwen-Trainer, der sein Team mit einer deutlichen Kabinenansprache wachrüttelte: „Da bin ich emotionaler geworden, als es um unseren Angriff ging“, gestand Scholtes.

RNL-Coach lobt das „fantastische Publikum“

Mit Erfolg: Der Halblinke Laurin Karrenbauer taute nun so richtig auf. Ihm gelang mit einem Doppelschlag die erste Führung zum 14:13 (39.) der Junglöwen überhaupt, neun seiner zehn Treffer erzielte der Hüne nach dem Wechsel. „Wir haben das Tempo weiter hochgehalten“, erklärte Scholtes die folgende Dominanz der Gäste. Womit die Gastgeber durchaus gerechnet hatten. „Wir wussten, dass sie stärker aus der Halbzeit zurückkommen werden“, bekannte Nicola Kowalski.

Dennoch war seine Mannschaft keineswegs chancenlos, musste aber dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. Und ließ einige hervorragende Tormöglichkeiten liegen. „Wir hätten etwas mehr Ruhe bewahren und die Angriffe länger ausspielen müssen“, monierte Reuße zwar, vermochte aber seinen Schützlingen, „die eine riesige Energieleistung gezeigt haben“, keinen Vorwurf zu machen.

Das sah auch Scholtes so: „Die JSG hat aufopferungsvoll gekämpft.“Und freute sich genau wie sein Kollege Reuße über ein „fantastisches Publikum“. Das hatte in der Tat ein gutes Gespür dafür, was der tapfere Verlierer geleistet hatte.(Von Kornelia Wilhelm)