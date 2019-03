Baunataler wollen mit Druck besser umgehen

Eintracht-Handballer wollen beim Tabelleneunten auf Siegkurs bleiben.

Der Bann ist gebrochen. Seit dem vergangenen Wochenende ist klar, dass die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal auch im Jahr 2019 gewinnen können. Der nächste Sieg ist für diesen Samstag beim HC Erlangen II (18 Uhr/Karl-Heinz-Hiersemann Halle) eingeplant.

Der Weg zum Erfolg, mit dem der Kontakt zur Spitzengruppe weiter gehalten werden könnte, dürfte allerdings kein Spaziergang werden, wie Eintracht-Trainer Florian Ochmann klarstellt: „Ich bin überrascht, dass Erlangen nur auf dem neunten Tabellenplatz steht. Allerdings muss man auch sehen, dass wir nur drei Punkte mehr haben. Letztes Jahr ist Erlangen Zweiter in der Liga gewesen, und wir fahren da nicht als Favorit hin.“

Ganz ähnlich wird das auch in Erlangen gesehen. Auf ihrer Homepage rechnen sich die Bayern um ihren Trainer Tobias Wannenmacher durchaus einen Sieg aus, mit dem ein Sprung nach oben in der Tabelle möglich wäre. „Baunatal ist eine sehr erfahrene Drittliga-Mannschaft. Sie spielen nun schon seit einigen Jahren zusammen auf diesem Niveau Handball. Wir müssen eine kompakte Abwehr stellen und mit unserem schnellen Umschaltspiel früh in die Partie finden. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir eine Chance haben und mit unseren Fans im Rücken den Gegner gemeinsam niederringen können“, sagt Erlangens Rückraumspieler Jakob Hoffmanns.

Baunatals Trainer Ochmann ist allerdings ebenfalls optimistisch: „Wir haben uns auf eine sehr stabile 6:0-Abwehr der Erlanger eingestellt. Und wir müssen aus einer guten Abwehr heraus das Tempospiel unseres Gegners unterbinden.“

Wichtig werden dürfte in Erlangen aber nicht nur die Baunataler Spieltaktik, sondern auch die mentale Einstellung: „Wir waren erstmal erleichtert über unseren Sieg am vergangenen Wochenende. Aber wir wollen oben in der Tabelle bleiben und müssen daher wieder lernen, besser mit dem Druck umzugehen.“

Im Training hat Ochmann in der zurückliegenden Woche eine „bessere Einstellung“ seiner Spieler wiedergefunden. Zudem stehen dem Trainer mit Patrick Ziebert, Daniel Horn und Marian Mügge alle drei Torhüter zur Verfügung. Rückraum-Ass Phil Räbiger dürfte trotz Schmerzen in der Schulter vor allem im Mittelblock wieder zu einem wichtigen Rückhalt werden. Und noch eine Trumpfkarte kann Ochmann ausspielen: Bundesliga-Profi Dimitri Ignatow von der MT Melsungen steht der Eintracht auch in Erlangen zur Verfügung und dürfte wieder einige Tore beisteuern.