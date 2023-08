Ein neues Talent aus Polen für die SG 09 Kirchhof

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Neuzugang: Kirchhof hat Wiktoria Zakrzewska verpflichtet. © Richard Kasiewicz

Die SG 09 Kirchhof legt noch einmal nach. Und meldet kurz vor dem Heinrich Horn Gedächtnisturnier ihren dritten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Handball-Bundesliga.

Kirchhof – Wiktoria Zakrzewska heißt die neue Rückraumhoffnung, ist 19 Jahre jung und kommt von AZS AWF Warschau aus ihrer polnischen Heimat. „Sie hat auch außerhalb von neun Metern einen gefährlichen Abschluss und ist eine sehr aktive Abwehrspielerin. Aber sie wird natürlich Zeit brauchen, um sich an Tempo und Härte in der 2. Bundesliga zu gewöhnen“, sagt Trainer Martin Schwarzwald, der mit der Rechtshänderin zunächst im linken Rückraum als Entlastung für Deborah Spatz plant.

Zakrzewska spielte zuletzt für AZS AWF Warszawa in der polnischen Junioren-Liga, in der sie in der Saison 2020/21 auch die nationale Meisterschaft gewann. Ein großes Plus der dritten Neuen nach Torfrau Dana Centini (TVB Wuppertal) und Kreisläuferin Nele Weyh (HSV Solingen-Gräfrath) ist die Sprachbegabung. Denn sie präsentierte bei ihrer Vorstellung neben perfektem Englisch auch einige Sätze auf Deutsch.

Linkshänderin noch gesucht

Dennoch sind die Personalplanungen damit keinesfalls abgeschlossen. Eine Linkshänderin würde dem Team noch gut tun: „Wir suchen nach wie vor eine junge Spielerin für Rechtsaußen oder Rückraum rechts“, erklärt Managerin Renate Denk.