Ein Zweikampf, der die Fans elektrisierte

Von: Ralf Ohm

Trotz Verletzung bester heimische Torschütze: Gensungens Heinrich Wachs. © Richard Kasiewicz

Die Oberliga-Saison 2022/2023 hielt nicht ganz, was sie versprach. Einerseits. Der erwartete Fünfkampf um Meisterschaft und Aufstieg in die 3. Liga mutierte schon früh zum Zweikampf. Der, andererseits, die heimischen Handballfans über Monate elektrisierte.

Gensungen/Melsungen - Der Höhepunkt: Das zweite Derby in der ausverkauften Melsunger Stadtsporthalle acht Spieltage vor Schluss. Und ausgerechnet der Sieger, die ESG Gensungen/Felsberg, die in der Höhle des Löwen nach einem packenden Kampf mit 28:27 gewann, musste dem Verlierer, die MT Melsungen, im Saisonendspurt den Vortritt in der Meisterschaftsfrage lassen.

Denn: Sechs Tage später hatten die Edertaler beim 26:26 gegen den TV Hüttenberg II den Mini-Vorteil verspielt. Und eine Woche danach - nach der 25:28-Niederlage in Obernburg - gar den Aufstieg. Weil sich die Bundesliga-Reserve, bis sie am Ziel war (am drittletzten Spieltag in Hüttenberg), keine Blöße mehr gab.

„Es ist noch nicht vorbei“, hatte MT-Trainer Haenen seinen Schützlingen nach der schmerzhaften Derby-Niederlage vor eigenem Publikum eingeschärft. Und die hielten sich mit sechs klaren Siegen in Folge daran.

Fuchs/Beekmann bestes Flügelduo

Letztlich hatte sich „die größere Qualität in der Breite des Kaders“ (Arjan Haenen) durchgesetzt. Die spiegelte sich etwa in der Melsunger Offensivstärke wider. 947 Tore (ESG 853), 34 pro Spiel, waren unerreicht. Zwar hatte die MT nicht einen Spieler in der Top-Ten der Torschützenliste, dafür aber acht Akteure mit mehr als 50 Treffern in den 28 Spielen. Herausragend: Das beste Flügel-Duo der Liga Fuchs/Beekmann (zusammen 216), Rückraumstratege Max Pregler (121) und Kreisläufer Lasse Ohl (108). So ließen sich verletzungsbedingte Ausfälle locker kompensieren, die sogenannten Pflichtaufgaben - die Haenen-Schützlinge erzielten in sechs Partien 40 und mehr Treffer - souverän erledigen.

Beides fiel dem Konkurrenten ungleich schwerer. „Wir konnten in der entscheidenden Phase unsere Stammkräfte nicht entlasten bzw. ersetzen“, bekannte Trainer Eidam. So wogen insbesondere die Ausfälle von Heinrich Wachs (mit 152 Saisontore bester ESG-Schütze), der als Führender der Torschützenliste eine Zwangspause einlegen musste, und Spielmacher Jona Gruber schwer.

Trotzdem war Frank Eidam mit dem Erreichten, immerhin 46:10-Punkte, die „normalerweise zum Aufstieg reichen“, zufrieden: „Die Mannschaft hat viel Vertrauen zurückgegeben und spielerisch einen Schritt nach vorn gemacht.“ Dabei spielte er nach den leidvollen Erfahrungen in der Abstiegsrunde der 3. Liga auch auf einige knappe Siege an.

Lippold und Kothe steigerten sich

Und auf individuelle Fortschritte seiner Mannen. . Rückraumspieler Wachs war erstmals auch in der Abwehr eine feste Größe, wo Max Lippold zum Ballklauer avancierte. Talent Teja Sonnenschein schaffte den Sprung ins Senioren-Lager („Er ist unheimlich schnell vorn beim Tempogegenstoß“) und Linkshänder Kothe spielte wesentlich konstanter als zuvor.

Natürlich wollen die Edertaler sobald wie möglich nachziehen, doch das dürfte ob der hochkarätigen Verstärkungen der südhessischen Konkurrenz eher schwieriger werden. Gensungen setzt auf bewährte Kräfte. Torwart Marc Lauterbach wird durch den Ex-Melsunger Erik Ullrich ersetzt - in der Hoffnung, dass sich Lukas Voß, die bisherige Nummer zwei, weiter steigert. Mit Jannik Bitter vom Landesligisten Twistetal wurde ein Linkshänder geholt, die A-Jugendlichen Luca Pickenhahn und Nicola Kowalski zählen bereits zum Kader. An den sollen weitere Talente (u.a. Edin Fitozovic, Christian Jacobi, Felix Kindl und Hannes Garde) herangeführt werden.

Personelle Kontinuität plus weitere Verjüngung (Tom Wolf und Leon Stehl) ist auch beim Drittliga-Aufsteiger Trumpf. Carl Beck kehrt aus Gensungen zurück, so dass das junge Torwart-Trio (weiterhin mit Jannik Büde, Jan Lasse Herbst) steht. Ein Fragezeichen gibt‘s noch beim Verbleib von Julian Fuchs. Der Rechtsaußen soll evtl. an einen Zweitligisten ausgeliehen werden. Im Fall der Fälle stünde mit Florian Potzkai indes schon ein Nachfolger bereit.

Nie zu halten und traumhaft sicher im Abschluss: Melsungens Rechtsaußen Julian Fuchs. © Pressebilder Hahn