Eine Chance für den Nachwuchs

Jetzt kommt vielleicht der Nachwuchs zum Zug. Wenn an diesem Samstag (19 Uhr/Sporthalle Im Wesner) die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal auf die MSG Groß-Bieberau/Modau treffen, ist es vor allem eine Hiobsbotschaft, die Baunatals Trainer Florian Ochmann zu schaffen macht.

„Phil Räbiger hat sich am Sonntag beim Praxisteil einer Trainerfortbildung am linken Meniskus eine Verletzung zugezogen“, sagt Ochmann.

Räbiger, der erst vor wenigen Wochen nach seiner Fußverletzung wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt war, wird damit voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen. Zusammen mit Fynn Reinhardt bildete der 28-jährige Rückraumspieler zumeist den Mittelblock und zählt damit zu den zentralen Akteuren der Baunataler. Zudem hatte Räbiger zuletzt gegen Eisenach sechs Tore beigesteuert und damit auch seine Bedeutung für das Baunataler Offensivspiel erneut unter Beweis gestellt.

„Florian Weiß und Niklas Willrich müssen jetzt zusammen mit Fynn Reinhardt den Mittelblock stellen“, sagt Ochmann, der allerdings den Ausfall Räbigers nicht als Entschuldigung gelten lassen will: „Wir sind im Moment Sechster. Das war unser Saisonziel, und es gilt, diesen Platz zu verteidigen. Auch gegen den Tabellenelften Groß-Bieberau/Modau.“

+ Stand bereits einmal im Kader: Leo Helbing. Foto: privat/nh Personell drohen der Eintracht allerdings noch weitere Einschränkungen: So hat sich Rückraumspieler Paul Gbur vergangene Woche eine Zerrung zugezogen. Felix Geßner laboriert an einem Infekt. Hoffnungsvoll stimmt allerdings, dass Kreisläufer Felix Rehberg ins Training zurückgekehrt ist und zu Kurzeinsätzen für die Eintracht kommen könnte.

+ Tom Kurtz © privat/nh „Ansonsten wird weiterhin Niklas Willrich am Kreis spielen“, sagt Trainer Ochmann. Wohl erstmal auf der Bank Platz nehmen wird ein anderer Kreisläufer: Der 18-jährige Leo Helbing verlässt in diesem Jahr die Baunataler A-Jugend, die in der Oberliga spielt und hofft auf Einsätze in der ersten Mannschaft: „Ich will auf alle Fälle in Baunatal bleiben. Mal sehen, wie sich alles entwickelt“, sagt Helbing, der gegen Eisenach vor zwei Wochen erstmals im Kader stand, aber nicht zum Einsatz kam.

Das Gleiche gilt für den 19-jährigen Tom Kurtz. Der Linksaußen verlässt ebenfalls altersbedingt die A-Jugend. „Nach vier Jahren in der Baunataler Jugend, wird es sicherlich schwer, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Zudem muss ich mich noch an das Spiel mit geharzten Bällen gewöhnen“, sagt Kurtz, der in Kassel lebt und hier im Sommersemester ein Lehramtstudium in den Fächern Sport und Englisch beginnt.