Eine Pleite, die Mut macht! Der Northeimer HC verliert bei Rodgau Nieder-Roden

Gute Leistung in Südhessen wird nicht mit Punkten belohnt

+ © Stefan Barbeln Efthymios Iliopoulos , hier gegen Dutenhofen, konnte dem NHC am Samstag nicht helfen. Er war mit der griechischen Nationalmannschaft unterwegs. © Stefan Barbeln

Rodgau – Eine Niederlage, die Mut macht! Beim 27:31 (16:17) von Handball-Drittligist Northeimer HC am Samstag bei der HSG Rodgau Nieder-Roden war ein Auswärtssieg in Reichweite. Doch zum Ende des Spiels musste der Gast dem kleinen Kader Tribut zollen. Hinzu kamen einige strittige Entscheidungen der Unparteiischen in der spannenden Schlussphase.