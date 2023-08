Eintracht Baunatal bestraft Fehler Gensungens

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Ordentlicher Einstand: Jannik Bitter (r. hier gegen Friedrich Hellmuth) warf drei Tore für die ESG. © Pressebilder Hahn

Auch im „Rückspiel“ gab"s eine Niederlage für die ESG Gensungen/Felsberg: Der heimische Handball-Oberligist musste sich im zweiten Testspiel dem benachbarten Drittligisten GSV Eintracht Baunatal beugen. Allerdings denkbar knapp mit 27:28 (12:15).

Gensungen – „Das ist sehr ärgerlich, weil wir gute Auftakthandlungen hätten und uns durch einfache individuelle Fehler selbst um den Lohn gebracht haben“, erklärte Gensungens Co-Trainer Fynn Welch. Trotz einer 4:3-Führung geriet die ESG zur Pause (12:15) und bis Mitte der zweiten Halbzeit über 12:17 und 19:24 mit bis zu fünf Treffern in Rückstand. Das hatte vor allem einen Namen: Marvin Gabriel, der als Spielmacher an alter Wirkungsstätte den Unterschied ausmachte.

Immerhin: Die Gastgeber bewiesen Moral. Mit einer Umstellung in der Deckung auf 5:1 zog Trainer Frank Eidam die richtigen Schlüsse, so dass die ESG ausgleichen und in den Schlussminuten noch hätte gewinnen können. Warum das misslang, weiß Welch: „Wir haben die entscheidenden Freien verworfen.“

Tore ESG: Iffert 1, Sonnenschein 1, Pickenhahn 1, Bitter 3, Schmidt 4, Jedinak 2, Otto 2, Gruber 2, Lippold 7, Kothe 1, Friedrich 3.