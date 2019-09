Eintracht Baunatal empfängt Großwallstadt

Baunatal – Nur 200 Zuschauer sahen vor zwei Wochen das erste Saisonheimspiel von Eintracht Baunatal. Heute (18 Uhr), wenn das Team von Trainer Matthias Deppe zum zweiten Mal zuhause antritt, dürften die Tribünen der Rundsporthalle wesentlich besser gefüllt sein. Zu Gast ist ein attraktiver Gegner – der siebenfache Deutsche Meister TV Großwallstadt.

Die Gäste

Der Traditionsverein kam in diesem Jahr als Absteiger in die 3. Liga Mitte. Erklärtes Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg. Oder, wie es die Unterfranken selbst nennen, die „Mission #Comebackstronger“. Dafür stellten die Unterfranken die Weichen. Mit Ralf Bader kam ein renommierter Trainer – und zwar in Vollzeit. Der 38-Jährige trainierte in der Saison 18/19 bis zur Winterpause den damaligen Bundesligisten SG BBM Bietigheim. Als Spieler sammelte er Erfahrungen in der ersten und zweiten Liga, unter anderem in Pfullingen. Auch einen bundesligaerfahrenen Schlussmann holte der TVG mit Rückkehrer Matthias Ritschel. Der 33-Jährige war er mit der Sydney University unter dem Ex-Melsunger Michael Roth sogar im SuperGlobe aktiv. Vom slowenischen Spitzenklub RK Koper wechselte Marko Matijasevic, ein spielstarker Mittelmann, nach Großwallstadt.

Im starken Kader steht zudem mit Michael Spatz der Torschützenkönig. Er brachte es auf 254 Treffer.

Die Hausherren

Die Ambitionen des Gegners lassen die Baunataler kalt. „Wir schauen nur auf uns und gehen mit dem Rückenwind vom letzten Auswärtssieg in die Partie“, sagt Kevin Trogisch. Der Linkshänder hat eine Adduktorenverletzung auskuriert, stand vor einer Woche erstmals wieder auf dem Feld und steuerte vier Treffer zum Sieg bei. Körperlich verspürt der Rückraummann noch ein wenig Nachholbedarf, „aber diesmal könnte es schon für 30 oder 35 Minuten reichen“. Auch darüber hinaus sind alle Baunataler einsatzbereit.

Worauf es für die Eintracht gegen Großwallstadt ankommt? „Unsere Fehlerquote im Angriff haben wir ja schon reduziert, die Abwehr steht sowieso. Jetzt müssen wir die Fehler weiter minimieren und unsere zweite und dritte Welle noch stärker ausspielen“, sagt Trogisch.