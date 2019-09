Eintracht Baunatal will zurück in Erfolgsspur

Handball-Drittligist tritt in Dutenhofen an

+ © Andreas Fischer Die Lücke gefunden: Felix Rehberg (links, hier gegen Bad Neustadts Torhüter Nick Weber) tritt mit Eintracht Baunatal in Dutenhofen an. © Andreas Fischer

Baunatal – Für den GSV Eintracht Baunatal steht das nächste Auswärtsspiel an. Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage in Nieder-Roden treten die Drittliga-Handballer nun bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II an. Bei der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar wollen die Großenritter am Sonntag (17 Uhr) zurück in die Erfolgsspur.