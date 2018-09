Eintracht wahrt weiße Weste mit fünf Minuten Vollgas

Viertes Spiel, vierter Sieg

Eintracht Baunatal bleibt in der dritten Handball-Liga in der Spitzengruppe: Beim ungefährdeten 34:30 (15:12) bei der SG Leipzig II zogen die Großenritter in nur fünf Minuten von 17:16 auf 23:16 davon - die Vorentscheidung schon nach 41 Minuten.