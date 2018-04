Endlich das Abstiegsgespenst vertreiben

FSG Waldhessen

Rotenburg. Den ersten Matchball zum Klassenerhalt haben die Landesliga-Handballerinnen der FSG Waldhessen ausgelassen. Nun kommt am vorletzten Spieltag der zweite an gleicher Stätte. Denn nach der glatten Niederlage beim TSV Wollrode geht es am Samstag wieder in die Guxhagener Kreissporthalle, wo ab 19 Uhr die FSG Körle/Guxhagen das Team von Spielertrainerin Simone Larsen Poulsen empfangen wird.