Anton Preußner (früher HSG Rhumetal) ist Deutscher Meister und spielte bei der U19-WM in Kroatien

Anton Preußner (rechts), bei der HSG Rhumetal ausgebildet, hat ereignisreiche Monate hinter sich. Erst wurde er mit den A-Junioren der Füchse Berlin Deutscher Meister, danach durfte er für Deutschland bei der U19-WM in Kroatien ran. © privat

Im Sommer 2019 wechselte Anton Preußner von der HSG Rhumetal zu den Füchsen Berlin und bekam einen Internatsplatz im Nachwuchs-Leistungszentrum des renommierten Handball-Bundesligisten. Vier Jahre später erreichte die noch junge sportliche Laufbahn des großgewachsenen Linkshänders mit der Teilnahme an der U19-Weltmeisterschaft in Kroatien einen weiteren Höhepunkt.

Preußner hatte in den zurückliegenden Monaten alle Lehrgänge mitgemacht. In dieser Zeit schrumpfte der Kader von DHB-Trainer Emir Kurtagic von 36 auf 16. „Sicher kann man sich nie sein. Aber dann war die Freude natürlich riesig“, erzählt Preußner, nachdem er die erlösende Mail erhielt, dass er bei seinem ersten großen Turnier dabei ist.

Dabei verlief die Saison alles andere als optimal. Eine Knieverletzung warf den Rückraumspieler zurück. „Danach bin ich schlecht eingestiegen. Aber zum Schluss lief es richtig gut.“ Der Lauf mündete Ende Mai im Gewinn der Deutschen A-Jugendmeisterschaft mit den Füchsen. Zu den beiden Finalerfolgen über die Rhein-Neckar Löwen steuerte Anton Preußner neun Treffer bei.

Viel Zeit zum Feiern gab es nicht. Denn nun lag der Fokus auf Kroatien. „Man fährt dahin, um etwas zu gewinnen - auch den Weltmeistertitel. Und wir wollten die beste Abwehr des Turniers stellen“, erklärt der 19-Jährige selbstbewusst. Sein Team spielte sich locker durch die Vorrunde und qualifizierte sich nach einem Dämpfer in der Hauptrunde gegen Färöer für das Viertelfinale, das gegen Spanien, den späteren Weltmeister, mit 28:32 verloren ging. „Wir sind vielleicht zu früh auf Spanien getroffen, haben dann aber das Beste daraus gemacht.“

Nach Siegen über Norwegen und Portugal sicherte sich die DHB-Auswahl Rang fünf. „Es war ein großes Erlebnis, sich mit den besten Spielern vieler Nationen messen zu dürfen. Am Anfang war es schwer, aber dann lief es wieder richtig gut. Ich hatte das Vertrauen vom Trainer und viele Spielanteile.“

Jetzt beginnt wieder der Alltag. Und der sieht für den Youngster so aus: 7.30 Uhr Training, 9.50 Uhr bis 16 Uhr Schule, 16.30 Uhr wieder Training - das an drei Tagen in der Woche. Sonst wird „nur“ einmal trainiert, häufiger auch mit der 2. Mannschaft der Füchse, mit den Profis noch eher selten.

Bereut hat Preußner den Schritt in die große Handballwelt nie. „Man gibt schon einiges auf. Wichtig ist die Familie. Sie hat mich immer unterstützt. Ich würde es immer wieder machen.“ Schwierig sie es, die Verbindungen in die Heimat und zu Freuden zu halten. „Man muss die Kontakte pflegen. Aber es wird weniger.“

Und wie geht der Weg für Anton Preußner nun weiter? Vorbilder sind für ihn Spielertypen wir Mathias Gidsel, Dika Mem oder Fabian Wiede. Seine Stärken auf dem Spielfeld seien mit dem Begriff Dynamik treffend umschrieben. Und wo sieht der Halbrechte noch Potenzial? „Am ehesten beim Zusammenspiel mit dem Außen und im Entscheidungsverhalten.“

Vor dem ehemaligen Rhumetaler liegen wichtige Monate. Dazu zählt das Bauen des Abiturs. Auch im sportlichen Bereich werden die Weichen gestellt. Ob es für den Sprung nach ganz oben reicht? „Ich habe schon meine Vorstellungen“, sagt Preußner, behält diese aber vorerst noch für sich. „Es sind noch viele große Schritte. Wie es weitergeht, hängt vor allem vom Verlauf des nächsten Jahres ab.“

Man darf also gespannt sein auf die weitere Entwicklung bei den Füchsen, aber auch im DHB-Trikot. Gegen eine E-Mail oder Nachricht des neuen U20/21-Nationaltrainers Martin Heuberger hätte Anton Preußner sicher nichts einzuwenden.

(Andreas Schridde)