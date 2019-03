Es zählt nur der Sieg

Alles im Griff: Die Dittershäuser Finn-Max Poppenhäger (links) und Julian Braun stoppen in dieser Szene den Vellmarer Tim Räbiger (Mitte).

Wenn nur ein Sieg zählt: Vor dem Heimspiel gegen die TG Rotenburg (Sonntag, 17.30 Uhr, Sporthalle Dörnhagen) steckt Handball-Landesligist TSG Dittershausen in einer prekären Situation. So prekär wie lange nicht.

Denn nach dem Aufstieg 2015 saßen die Dittershäuser nie so tief im Tabellenkeller fest wie jetzt.

Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wird es für Dittershausen wohl ganz eng in Sachen Klassenerhalt. Bei noch vier ausstehenden Spielen hat das kommende Duell gegen Rotenburg schon ein wenig Endspielcharakter – es geht nämlich gegen einen direkten Konkurrenten.. Das weiß auch Trainer Sead Kurtagic: „Das ist schon ein Schlüsselspiel. Wir müssen schnell unseren Rhythmus finden und das Tempo in den Griff kriegen.“

Kurtagic betont, dass die Jungs, die da sind, alles geben. Das ist allerdings ein überschaubarer Kreis. Das Verletzungspech zieht sich nämlich wie ein roter Faden durch die Saison. Ist ein Spieler wieder fit, verletzt sich der nächste. Getreu diesem Motto ist Kurtagic gezwungen, auch mal zu improvisieren. Gegen Rotenburg muss er mit Daniel Siebert und Patrick Zimmermann auf zwei wichtige Rückraumakteure verzichten. Auch Mathias Siebert auf Außen wird nicht zur Verfügung stehen. Tim Sonnenschein ist zwar wieder genesen, aber noch nicht hundertprozentig fit.

Die Verletztenliste ist lang, dennoch blickt der TSG-Coach zuversichtlich auf das Kellerduell. „Wir reden im Training viel miteinander und haben uns so gut es geht auf Rotenburg vorbereitet. Wichtig ist, dass wir mit maximaler Motivation und maximaler Disziplin auftreten“, so der Ex-Bundesligaprofi. Er geht davon aus, dass die Rotenburger personell komplett sind und daher problemlos ihren nicht ganz so schnellen Spielstil abrufen werden.

TSG-Trainier Kurtagic erwartet ein umkämpftes Duell, in dem sein Team die Chance hat, punktemäßig mit der TG gleichzuziehen - es wäre so wichtig. Allerdings weiß er auch: „Es wird uns niemand etwas schenken.“