ESG Gensungen/Felsberg testet im Derby gegen GSV Eintracht Baunatal

Von: Sebastian Schmidt

Jan Magnus Berninger © Peter Fritschler

Die Oberliga-Handballer der ESG Gensungen/Felsberg haben das Training wieder aufgenommen. Nach zwei Wochen „aktiver Pause“ ist somit die heiße Phase der Vorbereitung eingeläutet.

Gensungen – Und bereits am Samstag steht mit dem Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten GSV Eintracht Baunatal ein Höhepunkt der Testphase an (Sa. 16.30 Uhr, Kreissporthalle Gensungen). „Da geht es schon ums Prestige und wir wollen unbedingt mal wieder gegen Baunatal gewinnen“, erklärt Co-Trainer Fynn Welch, der zusammen mit Trainer Frank Eidam einige Schlüsse aus dem „Hinspiel“ gezogen hat. Aus dem 28:32 am 21. Juli bei der Eintracht. Themen sind die Auftakthandlungen, die Eins-gegen-Eins-Duelle und die Fehlerquote besonders beim Tempospiel.

Berninger gibt Debüt

Die ESG kann gegen die Eintracht um die Ex-Gensunger Marvin Gabriel, Kevin Trogisch und Max Bieber, die in der Rundsporthalle 19 der 32 Treffer erzielten, weitgehend in Bestbesetzung antreten. Allein Heinrich Wachs ist verhindert. Dafür hat der Schlüsselspieler nach einer Nach-Operation (Hand) das Training wieder aufgenommen. 20 Einheiten stehen ihm und seinen Teamkollegen bis zum Saisonstart am 10. September in Bruchköbel noch zur Verfügung. Seine Premiere gegen Baunatal feiert der neue Kreisläufer Jan Magnus Berninger.