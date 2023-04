Felsberger Mammutaufgabe beim Meister

B-Jugend-Meisterschaft

+ © Richard Kasiewicz Klare Größenvorteile: Jannis Wenderoth (Dreiburgenstadt) wird hier von Adam Jozsa (RNL) geblockt. Trotzdem rechnet sich die JSG noch etwas aus. © Richard Kasiewicz

Der Hin- und Rückspielmodus in der K.o-Runde hat einen großen Vorteil: Er erlaubt es der im ersten Vergleich unterlegenen Mannschaft, mit einem beherzten Auftritt möglicherweise den Spieß noch umzudrehen. Ein Kunststück, dass auch die B-Jugend-Handballer der JSG Dreiburgenstadt Felsberg im Achtelfinal-Rückspiel der Deutschen Meisterschaft bei den Rhein-Neckar Löwen vollbringen wollen (Sa. 16 Uhr, Erich-Bamberger Stadthalle).

Gensungen/Östringen - Die Edertaler lauern auf ihre Chance. „Sobald die einen Deut nachlassen, sind wir da“, betont JSG-Trainer Reuße vor der „Mammutaufgabe“ beim amtierenden Deutschen Meister. Darüber ist sich auch Tobias Scholtes nach dem 19:14-Hinspielerfolg seines Teams bewusst. „Die Suppe ist noch nicht gegessen“, warnt der Löwen-Coach.

Zumal ihm schon die erste Hälfte in der Gensunger Kreissporthalle einiges an Kopfzerbrechen bereitete. Gemeint ist die sehr geringe Angriffseffektivität seiner Junglöwen in Verbindung mit dem schwer überwindbaren Nicola Kowalski im JSG-Tor: „Wir wissen, dass wir es besser können und besser machen müssen.“ Eine Aufarbeitung war daher für Scholtes unvermeidlich, um im Rückspiel von Beginn an voll da zu sein.

Was der JSG-Torhüter mit seinen Glanztaten und mit seinen Vorderleuten erneut zu unterbinden versucht. Trotz der „höheren Qualität auf der Bank“ (Kowalski) des Favoriten. Von der sich die Gäste aber keinesfalls beeindrucken lassen. Zumal Mark Reuße weiter an einer Optimierung feilt: „Wir werden versuchen, die Fehler aus dem Hinspiel abzustellen.“

Kräftezehrend dürfte für die JSG das Ausspielen der offensiven Abwehr mit dem wuseligen Marc Riffelmacher als Störenfried auf der Spitze werden. „Es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich“, hofft Linksaußen Hannes Garde mit seinem Team - auch durch die Unterstützung der mitreisenden Fans - über sich hinaus wachsen zu können. (Von Kornelia Wilhelm)