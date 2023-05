Wechsel in die Handball-Bundesliga: Hannah Berk verlässt SV Germania Fritzlar

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Ab in die Bundesliga: Hannah Berk verlässt den SV Germania Fritzlar und möchte sich ab der kommenden Saison in der Bundesliga beweisen. © Pressebilder Hahn

Auf ins Finale: Den Handballerinnen des SV Germania Fritzlar steht am Samstag (19 Uhr) bei der HSG Wittlich die letzte Reise dieser Spielzeit in der 3. Liga bevor. Schon mit einem Remis an der Mosel wäre der zweite Platz in der Abstiegsrunde der Tabellenneunten gesichert.

Fritzlar – Erster werden kann Fritzlar indes nicht mehr. Denn obwohl für die Germania nur ein Heim-, aber zwei Auswärtsspiele angesetzt waren, zählt am Ende der direkte Vergleich. Somit steht der TSV Wattenbek, der zwei Heimspiele zugelost bekam, bereits als Staffelsieger fest. Ohnehin werden alle Teams erst nach dem 15. Mai wissen, ob sie weiter in der 3. Liga spielen dürfen oder nicht.

Klarheit geschaffen hat allerdings eine weitere Spielerin der Germania. Eine der besten im Kader, die die Domstädterinnen im Sommer verlassen wird: Hannah Berk. Die 19-Jährige hat für zwei Jahre bei einem Bundesligisten unterschrieben, der ihre Verpflichtung in den kommenden Tagen bekannt geben wird. „Ich will es jetzt einfach mal probieren. Mir juckt es in den Fingern“, erklärt die Linkshänderin, die sich beim Domstadt-Cup in Fritzlar schon mal live ein Bild vom deutlich höheren Tempo und stärkeren Physis der künftigen Gegner ein Bild machen konnte.

Seit 2020 in Fritzlar

Die Rechtsaußen, die auch im Rückraum spielen kann, war im Januar 2020 mit Erwachsenenspielrecht von ihrem Heimatverein TV Hersfeld gekommen. In der abgelaufenen Spielzeit war sie mit 81/7-Toren eine der treffsichersten Außen der West-Staffel. Zuvor in der Jugend hatte sie noch mehrere Angebot von Nachwuchsleistungszentren abgelehnt, trainierte aber etwa am DHB-Stützpunkt in Bensheim mit.

Klar, dass die Lehramtsstudentin sich am Samstag würdig von und mit ihrem Team verabschieden möchte. „Auch wenn die Saison nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten, wollen wir sie noch gut mit einem Sieg abschließen“, sagt die Gegenstoß-Spezialistin. Ihr Trainer Lucky Cojocar meldet bis auf Chantal Reimbold (Fingerbruch) Bestbesetzung und stellt sein Team auf einen engen Spielverlauf ein.

Enges Spiel erwartet

Denn Wittlich gewann mit 21:20 in Altencelle, ehe es eine unglückliche 33:34-Niederlage gegen Wattenbek gab. Als Schlüsselspielerinnen bei der HSG sieht Cojocar Spielmacherin Nicole Packmohr, Eins-gegen-Eins-Expertin Annika Bach, Nele Kappes als dritte treffsichere und variable Rückraumspielerin sowie am Kreis die umtriebige Anne Keil. „Da müssen wir mental voll auf der Höhe sein“, betont Cojocar. Und hofft, dass seine Mannschaft nochmal ähnlich konsequent und geschlossen auftritt wie beim 31:21 gegen Altencelle. Bei dem Hannah Berk mit sechs Toren einmal mehr ein Aktivposten war. (von Sebastian Schmidt)