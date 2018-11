FSG Waldhessen trotzt Großenlüder/Hainzell einen Punkt ab

Ein solches Erfolgserlebnis kann die FSG Waldhessen gut gebrauchen. Sie hatte den Spitzenreiter aus dem Hünfelder Land am Rande einer Niederlage und belohnte sich beim 26:26 mit einem Punkt.

Was die Fortuna aus Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga bei den Bayern aus München kann, das schafft die FSG Waldhessen in der Handball-Landesliga der Frauen auch: nämlich dem haushohen Favoriten einen Punkt abzuknöpfen.

Die abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen haben gegen die als Spitzenreiter angereiste HSG Großenlüder/Hainzell sensationell ein Remis erreicht und hatten sogar noch im letzten Angriff des Spiels die Chance auf den Sieg, doch die Gästetorfrau verhinderte diesen mit ihrer Parade.

Die Waldhessinnen zeigten ihre beste Saisonleistung. Torfrau Laura Weidemann war ein großer Rückhalt hinter einer diesmal stabilen Abwehr.

Im Angriff erfuhr Torjägerin Anette Lusky (7/4 Treffer große Entlastung im Abschluss durch Stefanie Krestel. Nach gut 20 Minuten eingewechselt, schwang sich die Distanzschützin mit sieben Feldtoren neben Weidemann zur Matchwinnerin auf. (twa)