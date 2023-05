Berg-und Talfahrt in der Saison

Für die Vipers war Bensheim oft ein gutes Pflaster: Klassenerhalt im Hessen-Derby sichern

Groß und breit machen: Die Torwartleistungen der Vipers-Keeperinnen ließen zuletzt zu wünschen übrig. Das soll in Bensheim besser werden. Hier pariert Manuela Brütsch (Vipers) den Tempogegenstoß von Lucie-Marie Kretzschmar (Bensheim). © malafo

Es war ein Spiel zum Vergessen. Und genauso ist die Wildunger Trainerin Tessa Bremmer mit der 22:38-Pleite ihrer Mannschaft gegen Borussia Dortmund auch umgegangen. „Wir haben kein Wort mehr über dieses Spiel verloren. Ich habe die Mädels am Montag in die Therme geschickt, damit sie Kopf und Körper wieder frei kriegen.“

Bad Wildungen – Das erscheint auch notwendig zu sein, denn am Samstag treffen die Vipers in Bensheim ab 18 Uhr im Hessenderby auf einen Kontrahenten, gegen den es vermutlich für die Vipers am leichtesten ist, noch etwas Zählbares in dieser Saison zu holen, denn danach folgen noch der VfL Oldenburg und der Buxtehuder SV.

Und ein Sieg könnte im Abstiegskampf auch noch notwendig sein, damit Bremmer mit ihren Spielerinnen das rettende Ufer abseits des Relegationsplatzes auch erreichen.

Wenn die Vipers nach Bensheim fahren, fahren sie auch zu Freunden. Beide Mannschaften kennen sich in und auswendig, auch, weil sie in der Saisonvorbereitung häufig gegeneinander spielen. Ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil? „Weder noch“, meint Bremmer, aber sie weist daraufhin, dass es die Vorbereitung etwas einfacher mache.

„Wir wissen was gegen Bensheim funktioniert“

„Wir wissen was gegen Bensheim gut funktioniert und die wissen das von uns.“ Sie verneint auch die Frage, ob man gerade weil man sich so gut kennt, akribischer nach Dingen sucht, um den Gegner doch zu überraschen. „Diese Möglichkeiten sind auch eher ausgereizt, weil wir gegen Bensheim schon vieles ausprobiert haben.“ Doch da ist noch die Tagesform und da sieht Bremmer derzeit eher Vorteile bei Bensheim. „Da hat sich was umgedreht, wir hatten zu Saisonbeginn Flügel, es lief vieles von allein und Bensheim fand nur schwer in die Saison, jetzt läuft es bei ihnen gut und uns fällt vieles schwer.“

Einen Unterschied gibt es derzeit auch in den Torwartleistungen beider Teams. Während die VipersTorfrauen Manuela Brütsch und Larissa Schutrups in dieser Saison keine konstante Leistungen hinbekommen und auch vermeintlich leichte Bälle nicht halten, nennt Bremmer die Torfrauen Helen van Beuren und Vanessa Fehr, wenn man sie nach den Stärken der Bensheimer Mannschaft fragt.

Torwartleistung ein Schwachpunkt

Allerdings stellt sich die Trainerin dann auch wieder schnell hinter ihre Torfrauen: „Wir haben in den letzten Spielen definitiv zu wenig von der Torhüterposition bekommen, aber Manu hat eigentlich immer gut gegen Bensheim gehalten, jede Phase durchbricht sich mal und das wäre für uns am Samstag sehr wichtig.“

Überhaupt sei Bensheim ein gutes Pflaster für ihr Team, betont die Trainerin. „Wir haben da eigentlich immer gut ausgesehen und das gibt auch ein bisschen Mut, wir gehen da selbstbewusst hin und werden versuchen, dort den Klassenerhalt zu sichern.“ Personell bestehen für Bremmer keine Klagen, alle Frauen an Bord.

Abstiegskampf steht für Bensheim nicht mehr auf dem Spielplan, aber nach oben geht für die Südhessen auch nichts mehr. Auch das könnte den Wildunger Vipers in die Karten spielen. Doch dafür müssen sie erst einmal selbst für ein gutes Blatt sorgen.

Gegen Wildungen kein Motivator notwendig

Für die HSG Bensheim/Auerbach ist die Saison drei Bundesliga-Spieltage vor Schluss eigentlich schon gelaufen. Mittelfeldplatz. Lässt die Mannschaft die Saison nun lässig austrudeln? Diese Gefahr besteht durchaus, aber Trainerin Heike Ahlgrimm musste in dieser Woche keine Extra-Stunde Motivationstraining einbauen.



„Auf das Hessen-Derby gegen Wildungen in eigener Halle muss ich keine Spielerin zusätzlich einstimmen“, sagt Ahlgrimm, die mit der Saison weitgehend zufrieden ist. Sie stand mit ihrem Team im Pokalfinale und verlor das gegen Bietigheim. Außerdem besiegte Bensheim die Borussia aus Dortmund gleich zweimal (Liga und Pokal).



Berg-und Talfahrt in der Saison

Die Trainerin nennt einen wichtigen Grund, warum ihre Mannschaft nach dem Fehlstart ihre Form wiedergefunden habe. Der hat auf den ersten Blick nichts mit Sport zu tun. „Die frühe Kaderplanung hat geholfen, denn wir wussten schon im Dezember, dass der Kader weitgehend zusammenbleibt.“ Dennoch blieb ein Wunsch von Ahlgrimm an ihre Spielerinnen unerfüllt: Die Berg- und Talfahrt hörte nie auf. „Uns fehlt immer noch die Konstanz und wir haben vier Spiele mit einem Tor Unterschied verloren, die wir eigentlich gewinnen mussten, weil wir die bessere Mannschaft waren.“

Sie erinnert sich auch nicht gern an das Hinspiel in Wildungen. „Da waren wir schon weg und sind zum Glück noch mal zurückgekommen.“ Die Trainerin gibt auch nicht viel auf die Aussage, dass die Vipers derzeit anfälliger sind als noch im Hinspiel „Ich weiß, was die Mannschaft an guten Tagen leisten kann und darauf stellen wir uns ein.“



Die Pleite gegen Dortmund in der Vorwoche hat für die Bensheimer Trainerin genauso wenig eine Aussagekraft wie die Tatsache, dass der Vipers-Rückraum mit Anika Hampel, Jana Scheib und Verena Oßwald in diesem Spiel wegen Formschwäche fast die gesamte zweite Halbzeit auf der Bank saß. Ahlgrimm erwartet die Motoren des Vipers Spiels wieder in der Startformation. (rsm)