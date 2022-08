Gegen Aldekerk und Gedern/Nidda: SV Germania Fritzlar gewinnt Testspiele

3. Liga:

+ © Pressebilder Hahn Wusste ihren Trainer zu überzeugen: Fritzlars Kreisläuferin Laura Israel (am Ball), die hier Aldekerks Julia Albin stehen lässt und trifft. © Pressebilder Hahn

Test bestanden – und wie! Handball-Drittligist SV Germania Fritzlar hat sich eindrucksvoll mit zwei Siegen behauptet im kleinen Turnier mit dem TV Aldekerk und der HSG Gedern/Nidda.

Fritzlar – „Wir waren gedankenschneller als der Gegner“, lobte SVG-Coach Lucky Cojocar sein Team, das Zweitliga-Absteiger Aldekerk nach einer Leistungssteigerung mit 23:22 (10:14) bezwang und gegen Gedern/Nidda mühelos mit 39:22 (17:6) gewann.

Das ist umso bemerkenswerter, weil auch Hannah Berk kurzfristig erkrankt passen musste und Cojocar somit nur noch sieben Feldspielerinnen für 120 Minuten Handball binnen weniger als fünf Stunden zur Verfügung standen. Dahinter konnte sich die Germania in beiden Partien einmal mehr auf die Torfrauen Lea Gürbig und Paula Küllmer verlassen.

Den Kampf angenommen

Schwierig gestaltete sich lediglich der Start gegen Aldekerk. Da hatte Fritzlar mit der offensiven 3:2:1-Abwehr des TV, an der sich vor einem Jahr in der Relegation auch Kirchhof die Zähne ausgebissen hatte, arge Probleme. Nach zwei technischen Fehler des SVG lag Aldekerk zur Pause mit vier Toren vorn. Doch die Domstädterinnen nahmen den Kampf an. Mit nun Küllmer im Tor und aufbauend auf den Mittelblock Hahn/Krüger steigerte sich die Germania. Auch im Angriff waren Hahn und Krüger gleich auf mehreren Positionen nicht zu bremsen. Am Kreis stellte Laura Israel geschickt Sperren.

Ein wahres Feuerwerk brannte Fritzlar gegen die HSG ab. Da brillierten die Außen Lena Dietrich sowie Laura Stockschläder, da traf Chantal Reimbold wie sie will und da funktionierten auch die Einläufer beim Spiel ohne Kreisläufer und verschiedene Deckungsvarianten (5:1, 3:3).

Tore SVG gegen Aldekerk: Dietrich 1, Reimbold 1, Kauffeld 1, Israel 3, Hahn 8, Stockschläder 3, Krüger 6.

Tore SVG gegen Gedern: Dietrich 7, Stockschläder 8, Reimbold 11, Kauffeld 5, Israel 1, Hahn 5, Krüger 2. (Sebastian Schmidt)