Gensungen bangt vor Auftaktpartie noch um Heinrich Wachs

Von: Gerd Brehm

Vor seinem Oberliga-Einstand im ESG-Trikot: Neuzugang Jannik Bitter. © Richard Kasiewicz

Im März, nach dem 28:27-Sieg in Melsungen, war das Ziel noch in Sichtweite, doch nun - zum Saison-Auftakt - ist der Weg bis zum Aufstieg in die 3. Handball-Liga wieder lang und steinig. Den ersten Schritt wollen die Handballer des Handball-Oberligisten ESG Gensungen/Felsberg beim Aufsteiger SG Bruchköbel machen (So, 17 Uhr, Dreispitzhalle).

Gensungen – Frank Eidam ist guter Dinge. „Die Vorbereitung ist reibungslos verlaufen, die Trainingsleistungen waren hervorragend und auch mit den Auftritten in den Testspielen war ich zufrieden“, sagt der ESG-Trainer. Und gerät auch wegen der Fußverletzung, die sich Pechvogel Heinrich Wachs beim Testspielsieg in Duderstadt zuzog, nicht in Panik. Sein Einsatz im Auftaktspiel ist fraglich, dafür sind im Edertaler Rückraum Jannis Kothe, Jona Gruber und Vince Schmidt topfit.

Im Tor genießen Lukas Voß und Erik Ullrich nach dem Rückzug der jahrelangen Stammkraft Marc Lauterbach Eidams Vertrauen und Wertschätzung. Zudem hat auch der neue Rechtsaußen Jannik Bitter, der vom Landesligisten HSG Twistetal zur ESG wechselte, gute Ansätze gezeigt. Und schließlich fühlt sich der Coach von seinem neuen Co-Trainer bestens unterstützt und lobt: „Fynn Welch ist unsere beste Neuverpflichtung.“

Unterdessen befindet sich die SG Bruchköbel im Umbruch. Von der Mannschaft, die in der Saison 2021/22 den Klassenerhalt verpasste, versuchen nur Torwart Mike Bätz und der herausragende Sergej Zutic, es diesmal besser zu machen. „Ansonsten setzen wir hauptsächlich auf den bestens ausgebildeten eigenen Nachwuchs“, sagt Trainer Tega Ramos. Gemeint sind etwa Fynn Broßmann, Tim Döhring (beide Rückraum) sowie Luka Vuko (Kreis).

Eine eingespielte Mannschaft wie Gensungen/Felsberg kommt für den Aufsteiger zur Unzeit, aber der 43-jährige Spanier aus Gran Canaria, der seit 19 Jahren in Deutschland Handball spielt und lehrt, hadert nicht. „Das Gute am Spielplan ist, dass wir gleich nach dem ersten Spieltag wissen werden, wo wir stehen“, Vor dem ersten Spiel sieht er es in der Rolle des krassen Außenseiters.