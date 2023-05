Gensungens Trainer Eidam erwartet Kampfspiel gegen Dotzheim

Von: Gerd Brehm

Willkommene Verstärkung für die ESG: Kreisläufer Hannes Iffert. © Pressebilder Hahn

Die Ausgangsposition endgültig hoffnungslos. Bei noch drei ausstehenden Spielen und vier Punkten Rückstand auf die MT Melsungen II ist der Aufstieg in die 3. Handball-Liga für die ESG Gensungen/Felsberg so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Trotzdem soll im vorletzten Heimspiel gegen den TuS Dotzheim (Sa. 19.30 Uhr, Kreissporthalle) unbedingt ein Sieg her.

Gensungen/Dotzheim - „Wir wollen die Vize-Meisterschaft“, erklärt Trainer Frank Eidam überzeugt davon, dass sich die Mannschaft aufgrund einer insgesamt guten Saison die Unterstützung der Fans verdient hat. Mit kompletten Kader (bis auf Jona Gruber) geht er gegen den abstiegsgefährdeten Gast von einem Kampfspiel aus. Ein Vorteil sicherlich, dass Kreisläufer Iffert nach seiner Sperre wieder auflaufen kann. Der 26-jährige Eschweger hat mittlerweile für die nächste Saison zugesagt. Dagegen wird Jonas Weiß, der erst in der Winterpause zum Team gestoßen war, die Edertalter Richtung Viktoria Bettenhausen (Landesliga) verlassen.

Der TuS Dotzheim war nicht im Kreis der Abstiegskandidaten erwartet worden. Doch nach einem gelungenen Start (8:2 Punkte nach fünf Spielen) ging es steil bergab. Und die aktuelle Lage ist alles andere als rosig. Natürlich wollen sich der scheidende Trainer Konrad Bansa und seine Spieler nicht kampflos aus der Oberliga verabschieden, aber die Kalkulation mit vielen Unbekannten stimmt den Coach skeptisch.

„Punkten werden wir in unseren beiden letzten Spielen in Gensungen und gegen Bieberau/Modau vermutlich nicht, sodass wir mit dem Abstieg rechnen müssen“, meint Bansa. Dem TuS sei es nicht gelungen, namhafte Abgänge wie Timo Heuft, Marc Teuner und Chris Grundmann gleichwertig zu ersetzen. Zu der Misere beigetragen haben wohl auch die langwierigen Verletzungen von Maximilian Schubert und Leander Schmidtmann.

Unterdessen denkt Alexander Braun bereits an eine Zukunft in der Landesliga mit der avisierten HSG Dotzheim/Schierstein. „Da Schubert und Schuhmacher ihre Karrieren beenden und uns Nico Robinson, Marco Becker sowie Tristan Funk verlassen werden, mussten wir ohnehin einen Umbruch planen“, sagt der Abteilungsleiter. Auch er hält den Abstieg für wahrscheinlicher als den Klassenerhalt.