Greta Kavaliauskaite arbeitet nach hartem Kampf gegen den Krebs an ihrem Comeback im Kirchhofer Team

Von: Ralf Ohm

Zielstrebig: Greta Kavaliauskaite will auf dem Weg zurück stets auf ihren Körper hören. © Richard Kasiewicz

Es war der 13. Mai diesen Jahres in der Melsunger Stadtsporthalle. Die Spielerinnen der SG 09 Kirchhof hatten gerade mit einem 34:21-Erfolg gegen den Frankfurter HC die Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga perfekt gemacht und ließen sich von den 600 Fans feiern. Zu den Feiernden und Gefeierten gehörte auch Greta Kavaliauskaite.

Kirchhof/Morschen - Die Rückraumspielerin, die nur die ersten drei Saisonspiele mitmachen konnte, klatschte, lachte, war mittendrin, aber irgendwie auch etwas entrückt angesichts dieses für sie besonders besonderen Moments. „Die Mannschaft hat ihren Kampf gewonnen und ich meinen“, sagte die 29-Jährige.

Ihr „Kampf“ begann im Oktober 2022 - nach einer niederschmetternden Nachricht, die die junge Frau aus ihrem bisherigen Leben riss: Lymphdrüsenkrebs. Das Ergebnis einer Biopsie im Kasseler Klinikum, zu der die Litauerin ihr HNO-Arzt wegen ihrer geschwollenen Lymphknoten überwiesen hatte. „Erst war mein Kopf einfach nur leer, dann habe ich mich gefragt: Was jetzt?“, beschreibt Greta Kavaliaukaite ihre erste Reaktion. Gefolgt von weiteren quälenden Fragen: „Wie kann ich das meinen Eltern sagen?“ und „Warum habe gerade ich das bekommen, was habe ich falsch gemacht?“

Trotzdem. Nach dem ersten Schock habe sie schnell versucht, die Situation zu akzeptieren, sich dieser lebensbedrohenden Herausforderung zu stellen, „zu kämpfen“. Das Ergebnis einer ersten PET-CT (Positronen-Emissions-Tomographie), eines Untersuchungsverfahrens zur Tumordiagnostik, machte ihr Hoffnung: Die Erkrankung war erst im zweiten Stadium, noch ohne Symptome.

Totaler Kraftverlust

Allerdings: Das, was sie dann erlebte, hatte sie nicht erwartet. „Die schlimmsten vier Monate meines Lebens“, beschreibt Greta Kavaliaukaite die Folgen der Chemotherapie wie totalen Kraftverlust, Hals- und Bauchschmerzen, Durchfall, Appetitlosigkeit. „Ich konnte keine 50 Meter ohne Pause gehen“, erinnert sie sich. Auch daran, „dass es mir unmöglich war, mich auf etwas zu konzentrieren, nur eine Seite eines Buches zu lesen.“

Kontakt war schwierig, fast unmöglich, die Ansteckungsgefahr zu groß angesichts ihres völlig zusammengebrochenen Immunsystems: „Ich konnte Leute, wenn überhaupt, nur draußen und mit Maske treffen.“ Stets an ihrer Seite war neben den angereisten Eltern Dalia und Romas sowie ihre Schwester Liana ihre beste Freundin Lisa-Marie Rehbein, Torfrau des Oberliga-Teams der SG 09, „die mir besonders alles abgenommen hat.“ Zudem bot ihr der Verein und die Mannschaft jede erdenkliche Hilfe. Bauten ein „vielschichtiges Netz“ (Trainer Martin Schwarzwald), um sie irgendwie aufzufangen.

Erlöst wurde Greta Kavaliaukaite am 16. Februar 2023. Ihre Ärztin teilte ihr telefonisch mit, dass sie, wie eine weitere PET-CT ergeben hatte, „krebsfrei“ sei. Da habe ihre Patientin das erste Mal geweint - vor Freude. Noch jedoch ermahnte sie zur Vorsicht. Erst nach einer dreiwöchigen Reha konnte Greta Kavaliaukaite zurück ins normale Leben. Nach den Osterferien begann die Ergotherapeutin wieder zur arbeiten, war nach der frohen Botschaft wieder nah an der Mannschaft, fieberte in der Aufstiegsrunde mit.

Viel Unterstützung von Mannschaft und Verein

„Ich bin glücklich“, erklärt sie heute. Was ihr Lächeln bestätigt. Aber auch ein klarer Blick zurück und nach vorn. Die Entscheidung, 2019 aus Island nach Kirchhof zu wechseln, habe sich „total“ bestätigt. Denn: „Ich habe nicht gewusst, wie viel Freunde ich hier finden würde.“ Sportlich sei sie nach vier wechselvollen Jahren „noch lange nicht fertig“. Will helfen, die SG 09 in der 2. Liga zu etablieren.

„Doch dazu muss ich erst einmal zurück kommen“, weiß Greta Kavaliaukaite um die nächste Herausforderung, die sie mit Bedacht angehen will: „Ich habe große Lust, wieder dabei zu sein, weiß aber nicht, ob ich den Anforderungen des Leistungssports gewachsen sein werde.“ Handball ohne Körperkontakt sein schon möglich, Laufen, Werfen, Krafttraining. Aber sie spürt: „Ich fange wieder bei Null an.“ Also brauche die litauische Nationalspielerin Zeit, um die einst so tragende Rolle in Abwehr und Angriff wieder zu übernehmen. Zeit, in der sie hart trainieren, aber auch stets auf ihren Körper hören wird. Nicht ohne Angst.