Baunataler Handballern gelingt Sensationssieg

In der Olympiahalle in Nußloch feierten die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal ihren 31:25 (14:13)-Sieg über die SG Nußloch.

Nach der knappen Niederlage beim Tabellenführer in Eisenach haben die Baunataler damit ein weiteres Ausrufezeichen in der Liga gesetzt und rücken auf den zweiten Platz vor, von dem sie den Gastgeber verdrängten. „Für uns war das eine sensationelle Leistung“, freute sich gestern kurz vor der vierstündigen Rückfahrt nach Baunatal Trainer Florian Ochmann. Grund zur Freude hatte er allemal, denn der GSV war als klarer Außenseiter nach Süddeutschland gereist.

Weil aber der verletzte Ex-Weltmeister Christian Zeitz nicht im Nußlocher Kader stand und die GSV-Abwehr immer wieder den zweiten Top-Torschützen Kevin Bitz neutralisierte, war von Anfang an klar, dass das Spiel kein Selbstläufer für die Gastgeber werden würde.

„Die ersten sieben Minuten sind wir mit einer 4:2-Abwehr gestartet, bevor wir auf die bewährte 6:0 umgestellt haben“, sagte Ochmann, der vor allem die sensationellen Einzelleistungen von Kevin Trogisch und Fynn Reinhardt hervorhob aber auch den Mittelblock von Reinhardt und Niklas Willrich lobte.

„Ich bin einfach extrem stolz. Alles hat funktioniert, alle Leistungsträger haben ihr Potenzial voll abgerufen“, sagte Ochmann, der sich trotz seiner starken und flexiblen Abwehr voll auf seinen Schlussmann Marian Mügge verlassen konnte. Als Ersatz war der allmählich genesende Daniel Horn mit nach Nußloch gefahren, eingesetzt wurde er allerdings nur bei einem Siebenmeter. Aber nicht nur defensiv wussten die Baunataler zu beeeindrucken: „Eine Top-Bewegung ohne Ball und 80 Prozent Trefferquote sprechen für sich“, freute sich Ochmann über seine entfesselt aufspielende Mannschaft, die gegen Nußloch teilweise mit bis zu acht Toren führte.

So blieb laut Ochmann am gestrigen Abend nur ein Wermutstropfen in Hinblick auf die Siegesfeier im Bus: „Schade, dass am Montag alle arbeiten müssen.“ (sol)