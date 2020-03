Am Ende hat die Kraft gefehlt

Drittliga-Handballer mit vergeblicher Aufholjagd nach der Pause

Verdrehtes Bild in Sachsen: Die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal verloren am Samstag beim SC DHFK Leipzig II 31:32, lagen aber zur Halbzeit bereits 11:18 zurück. Nach zahlreichen Spielen, in denen der Baunataler Einbruch kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit kam, legten die Schützlinge von Trainer Dennis Weinrich dieses Mal in der Kleine-Helden-Arena vor nur 153 Zuschauern einen beachtlichen Schlussspurt hin, der allerdings nicht belohnt wurde.

„Wir sind einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen und unser Abwehrspiel war zu schlecht“, erklärte Weinrich die erste Halbzeit, bei der auch zahlreiche Fehlwürfe für den hohen Rückstand verantwortlich waren. Weil also hinten der Zugriff fehlte, kam vorn nichts Zählbares heraus.

Bis zur zweiten Hälfte. „Wir haben uns einfach gesagt, dass noch nichts verloren ist und sind auch genau mit dieser Einstellung in die zweite Halbzeit gegangen“, sagte Weinrich.

Vor allem Sven Vogel und Phil Räbiger wussten sich mit acht und sechs Toren in Szene zu setzen, obwohl die Leipziger eigentlich eine solide 6:0-Deckung stellten und gleich zwei Zwei-Meter-Spieler im Mittelblock aufboten. „Schwierigkeiten hatten wir auch deshalb am Kreis. Felix Rehberg ist körperlich nach seiner Verletzung noch nicht wieder topfit, aber immerhin konnte ich ihn nach 20 Minuten für Leo Helbing einwechseln“, sagte Weinrich.

Dass den Baunatalern am Ende die Puste ausging, lag natürlich auch an der ersten Halbzeit. „Durch die hohe Führung konnten die Leipziger ihre starken Leute wie Oehlrich, Meyer-Siebert oder Hönicke schonen und dann am Ende wieder bringen. Da hat uns dann nach der Aufholjagd die Kraft gefehlt“, erklärte Weinrich die knappe Niederlage.

Maßgeblich mitverantwortlich für die gelungene Aufholjagd waren einmal mehr die Paraden von Baunatals Torhüter Patrick Ziebert. Und auch Tom Kurtz wusste zu überzeugen. Als Linksaußen ersetzte er den krankheitsbedingten Ausfall von Felix Geßner, der bereits innerhalb der Woche nicht trainieren konnte. „Tom hat unter Druck bei vier Treffern nur einen Fehlwurf gehabt. Das ist natürlich eine beachtliche Quote“, lobte Weinrich den jungen Baunataler Spieler. Für die nächsten Spiele sollen nun die Absprachen und der Zugriff in der Verteidigung besser werden: „Wir verlieren unsere Spiele hinten, weil wir dort nicht aggressiv genug decken“, stellte Trainer Weinrich fest.